Danko sa vyjadril ku kauze na ministerstve školstva, Plavčanovi odporučí zastavenie výzvy

BRATISLAVA 3. augusta (WebNoviny.sk) – Musíme nastaviť nové kritéria pre vyhodnocovanie projektov, aby sme dosiahli efektívnejšie čerpanie prostriedkov pre vysoké školy. Po koaličnej rade to v súvislosťou s čerpaním eurofondov na podporu výskumu vyhlásil predseda SNS Andrej Danko. Problémom podľa Danka je, že vo výzve mohli byť medzi žiadateľmi okrem vysokých škôl aj súkromné spoločnosti, ktoré vedia byť dravejšie a mali vo viacerých veciach kvalitnejšie projekty.

Prehodnotenie čerpania eurofondov

Predseda SNS uviedol, že nemá právo hodnotiť projekty a vstupovať do toho, ktorá spoločnosť si čo zaslúži. Odporučí však ministrovi školstva Petrovi Plavčanovi úplne prehodnotenie čerpania eurofondov a zastavenie druhej výzvy, ktorá môže nasmerovať peniaze k súkromným spoločnostiam.

Danko zároveň Plavčana požiadal o vypísanie výzvy, ktorá bude nastavená na čerpanie približne 80 miliónov eur iba pre vysoké školy. “Mojím odporúčaním je úplne zmeniť systém poberateľov. Nepovažujem za vhodné, ak vysoké školy musia súperiť o peniaze so súkromnými spoločnosťami,” uviedol Danko.

Viac financií pre vysoké školy

Ak by sa ukázala priama korupcia či zlý úmysel Plavčana, dávno by vo svojej funkcii podľa Danka nebol. Danko uviedol, že ani on, ani minister nie sú prirastení k stoličke. “Sú procesy, v ktorých ministra riadim. Nevstupujem do procesov rozhodovania a výberu. Mám však právo strategicky rozhodnúť, že požadujeme viac financií pre vysoké školy,” dodal Danko.

Predseda vlády Robert Fico uviedol, že je dôležité zrušiť druhú výzvu na podporu výskumu, čo bude odporúčať Danko Plavčanovi. Čo sa týka prvej výzvy, Európska komisia ju preskúma a skontroluje. Fico očakáva od ministra školstva, že urobí tlačovú konferenciu, kde veci vysvetlí. Fico dnes opäť vyzval verejnosť, aby sa nebála nahlasovať korupciu a netransparentné konanie, vďaka ktorému môžu konať polícia či súdy.

Odstúpenie z funkcie

Zdôraznil však, že je neskoro, keď človek hovorí do médií, že úradník chcel “všimné”. Takéto vyjadrenie totiž podľa neho nemá pre orgány činné v trestnom konaní žiadnu hodnotu, keďže to je tvrdenie proti tvrdeniu. Fico vyzval ľudí, že korupciu treba nahlasovať v procese.

Hnutie OĽaNO minulý týždeň vyzvalo predsedu SNS Andreja Danka, aby sa jeho strana vzdala rezortu školstva pre závažné zlyhania v riadení eurofondov na vedu a výskum. K výzve na odobratie rezortu strane SNS sa pripojilo aj Kresťanskodemokratické hnutie. Strana Sloboda a Solidarita vyzvala ministra školstva Petra Plavčana na okamžité odstúpenie z funkcie.

Príspevky rozdelené netransparentne

Kauza, ktorá sa týka podpory výskumu z eurofondov, trvá od prvej polovice júla. Výskumné univerzity a Slovenská akadémia vied najprv žiadali ministra školstva Petra Plavčana o prehodnotenie výsledkov pri hodnotení projektov v rámci výzvy na financovanie dlhodobého strategického výskumu. Univerzity a SAV reagovali na to, že v rámci výzvy za 300 miliónov eur nedostal ani jeden projekt univerzitných vedeckých parkov a vedeckovýskumných centier výskumných univerzít a ústavov SAV finančnú podporu.

Strana SaS následne kritizovala, že príspevky na vedu a výskum rozdelili vo výzve netransparentne, v rozpore s pravidlami a podľa medializovaných informácií mohlo dôjsť aj ku korupcii. Poslanec za SaS Branislav Gröhling sa odvolával na medializovanú informáciu, podľa ktorej jeden z neúspešných uchádzačov vo výzve hovoril o členovi komisie, ktorý zo sedemmiliónovej dotácie chcel províziu 20 percent. Gröhling upozornili aj na to, že podporu 5,9 milióna eur získala napríklad spoločnosť, ktorá mala za minulý rok obrat iba 7 333 eur.

Konflikt záujmov

Poskankyňa OĽaNO Veronika Remišová upozorňovala v súvislosti s výzvou aj na konflikt záujmov. Odvolávala sa pritom na informáciu, že jeden z hodnotiteľov projektov vo výzve na podporu výskumu a vývoja sedí vo vedení inštitúcie, ktorá do súťaže prihlásila viaceré projekty.

Minister školstva Peter Plavčan 26. júla vyhlásil, že vyzýva Európsku komisiu na preverenie procesu rozdeľovania eurofondov a žiada ju o zhodnotenie a preverenie výzvy zameranej na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja. Dodal zároveň, že o rezignácii neuvažuje. Rezort školstva podľa neho sám iniciatívne preveruje procesy rozdeľovania dotácií a kontrolu uzavretej výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier (PVVC) automaticky vykoná aj Najvyšší kontrolný úrad.