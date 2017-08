Danko chce v koalícii vždy hľadať kompromis. Nevie si predstaviť vládu so Sulíkom, Kollárom a Matovičom

BRATISLAVA 1. septembra (WebNoviny.sk) – Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) si nevie predstaviť vládu s lídrami opozičných strán Richardom Sulíkom (SaS), Borisom Kollárom (Sme rodina) a Igorom Matovičom (OĽaNO).

Povedal to vo štvrtok na tlačovej besede s tým, že vo vládnej koalícií je potrebné vždy hľadať kompromis. „Musím veľmi zvažovať každé slovo. Byť v koalícií je zodpovednosť,“ povedal. „Môžete sa nechať valcovať veľkou politickou stranou a môžete fungovať,“ dodal s tým, že v koalícií si vedia mnohé veci vydiskutovať.

Zdôraznil, že ak sa rozhodne so svojou politickou stranou ísť inou cestou, tak to oznámi. „Neviem si predstaviť politický dialóg s inými politickými lídrami,“ povedal s tým, že ak sa v roku 2020 dostanú do vlády, „veľmi rád si pozriem, ako sa Boris Kollár bude starať o rodiny ako minister práce“.

„Pre mňa je jediná alternatíva, buď dohoda, alebo musí prísť vláda odborníkov, alebo nech sa potom ľudia zamyslia, aký štát, aké fungovanie chcú,“ dodal Danko.

Zároveň vo štvrtok povedal, že zatiaľ nepozná odpoveď na otázku, ako budú poslanci SNS hlasovať pri odvolávaní ministra práce Jána Richtera (Smer-SD). „Ak príde situácia, keď to budem vedieť zodpovedať, tak vám to zodpoviem“. Rovnakú odpoveď dostali novinári aj na otázku o mene nového ministra školstva.