Danko chváli Pellegriniho prístup k nákupu stíhačiek a tvrdí, že mu je jedno, čo sa kúpi

BRATISLAVA 24. júna (WebNoviny.sk) – Minister obrany za SNS Peter Gajdoš do 29. júna predloží materiál ku kúpe stíhačiek tak, ako mu to ukladá uznesenie vlády, ale to neznamená, že to predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) musí hneď zaradiť do rokovania a schváliť.

To, že Pellegrini nákup stíhačiek opäť odložil, je zodpovedný prístup. V relácii televízie TA3 V politike to povedal predseda SNS a NR SR Andrej Danko. Odmietol nezrovnalosti pri nákupe stíhačiek.

Myslí si, že niektoré údaje budú po tom, čo vláda rozhodne, či nakúpime americké F16 alebo švédske Gripeny, odtajnené. Tvrdí, že teraz je nákup utajený, pretože samé spoločnosti chcú niektoré údaje, ako napríklad cenu strojov, nezverejniť.

Vyrobiť Gripeny trvá kratšie

Danko uviedol, že verí v odbornosť ministerstva obrany, tvrdí, že jemu osobne je jedno, čo kúpime. Iba chce, aby to boli čo najlepšie stroje za čo najlepšiu cenu. Odmietol ale tvrdenia, že F16 by mali byť drahšie ako Gripeny.

„Tie ceny budú porovnateľné,“ vyhlásil s tým, že informácie o tom, že F16 a ich údržba sú drahšie, sú „rozprávky“. K tomu, či Slovensko už rokuje s Ruskom o predĺžení zmluvy na údržbu ruských Migov, sa Danko vyjadiť nechcel. Tvrdí, že stíhačky sa budú dodávať priebežne, kým neprídu nové, budú sa používať ruské stroje.

Neskôr pripustil, že nejaké zmluvy sa upravia. Podľa medializovaných informácií by výroba Gripenov mala trvať kratšie ako amerických F16.

„To je irelevantná hlúposť. Nikto to nevie posúdiť, keďže nemajú informácie,“ povedal Danko na adresu novinárov. Odmietol tiež, že by sa s nákupom stíhačiek mali spájať nejaké provízie pre SNS. „Stojím si za každým v eurom v SNS,“ vyhlásil Danko.

Danko zhodnotil stretnutie s farmármi

Predseda SNS a NR SR sa vyjadril aj k problémom v poľnohospodárstve. Niektoré požiadavky farmárov, ktorí boli protestovať v Bratislave, sú podľa neho nesplniteľné a niektoré sa už plnia. K tomu, že s farmármi sa nestretla ministerka Gabriela Matečná (SNS), Danko povedal, že predsa nemohlo prísť do sály na ministerstvo sto ľudí. On aj prezident Andrej Kiska sa stretli so zástupcami.

„Sedel som s nimi tri hodiny. Jeden má osobný problém, druhý nerozumie právu, tretí má polopravdu, ďalší úplnu pravdu,“ povedal o stretnutí s farmármi. Takisto vyčítal to, že niektorí ľudia sa iba priživujú na téme, niektorí z nich podľa neho pôdu ani nevlastnia.

Zároveň počas diskusie Danko útočil na vzdelanie opozičných poslankýň Veroniky Remišovej (OľaNO) a Lucie Duriš Nicholsonovej (SaS). „Jedna má vyštudované herectvo, druhá nemá nič, Matovič tam natieral chleba. Takíto ľudia nemôžu riadiť štát,“ vyhlásil Danko.