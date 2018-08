Danko cítil zadosťučinenie pri vykázaní kotlebovcov počas prejavu Kisku o stave republiky

BRATISLAVA 13. augusta (WebNoviny.sk) – Predseda Národnej rady SR Andrej Danko cítil zadosťučinenie, keď podľa ním presadeného Rokovacieho poriadku, mohol vykázať zo sály poslancov za Ľudovú stranu Naše Slovensko počas prejavu prezidenta Andreja Kisku.

Použil nový Rokovací poriadok

Ako pripomenul Danko v rozhovore pre agentúru SITA, Andrej Kiska nepodpísal novelu Rokovacieho poriadku.

„Ale keď čítal správu o stave republiky v júni v parlamente a kotlebovci vytiahli vizuálne pomôcky a hanlivo na neho kričali, mal som možnosť novým Rokovacím poriadkom schôdzu prerušiť a poslancov vykázať. To sa dialo aj pred dvoma rokmi a robil mi to Igor Matovič, ale verím že aj Matovič pochopil, aké je to nebezpečenstvo, keď ľudia takto konajú,“ vyhlásil Danko.

Impulz na zmenu Rokovacieho poriadku vznikol podľa Danka aj tým, že poslankyňa za SaS v sále jedla Horalku, čo je neprijateľné v každom parlamente.

Horalkový zákon

„Z toho vznikla posmešná veta o horalkovom zákone zapchávajúcom ústa. To vôbec nie je pravda. Dnes od nás Rokovací poriadok ako vzor berú Česi. Predseda nemeckého parlamentu mi povedal, že sme v mnohom inšpirujúci. Máme moderný, kultúrny Rokovací poriadok, ktorý prispel ku kultúre a efektivite rokovania NR SR,“ konštatoval Danko s tým, že opozícia má zabezpečenú najväčšiu minutáž.

Teda sú v ňom zakotvené demokratické mechanizmy. „Nemáme v ňom diktátorské mechanizmy,“ uviedol.