Danko: Generálny prokurátor nemôže v kancelárii využívať skrytú kameru

Generálny prokurátor nemôže mať v kancelárii skrytú kameru na nahrávky. V diskusnej relácii Sobotné dialógy v Rádiu Slovensko Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to povedal predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko. Reagoval tým na rozhodnutie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR, že bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka napriek návrhu polície nebude stíhaný vo väzbe.

Predseda strany Spolu – občianska demokracia (Spolu) Miroslav Beblavý ocenil, že prezidentka Zuzana Čaputová sa v tejto súvislosti bude pýtať generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára i policajného prezidenta Milana Lučanského na prepustenie Dobroslava Trnku zo zadržania.

Trnku vo štvrtok zadržala NAKA

Bývalého generálneho prokurátora vo štvrtok 16. januára zadržali a obvinili z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa.

„Nedá sa vysvetliť, ak tak vysoký funkcionár má v kancelárii kameru. Neprináleží mi však predvolávať si šéfa polície či prokuratúry, lebo táto téma by sa nemala politicky zneužívať,“ vyhlásil Danko. Verí, že polícia a prokuratúra vedia, čo robia, a preto bude rešpektovať ich prácu.

Beblavý zasa zdôraznil, že ak by na Slovensku nebola žiadna chránená osoba, vo väzení by sedelo viacero ľudí, aj vysokých verejných funkcionárov.

„Toto sú kľúčové veci pre dôveru ľudí v štát. V situácii, keď prokurátor povie, že nevidí dôvod na stíhanie, tak mne zostáva rozum stáť. Oceňujem však, že prezidentka si v tejto veci predvolá policajného prezidenta a generálneho prokurátora, aby jej toto rozhodnutie vysvetlili,“ uviedol Beblavý.

Hlavné priority SNS a PS/Spolu

Predseda Národnej rady SR Danko priblížil, že ešte nevie, ako bude vyzerať najbližšia parlamentná schôdza, ktorej začiatok je naplánovaný na utorok 21. januára. Nevylúčil však, že o niektorých zákonoch v prvom čítaní, ktoré sú zaradené v program schôdze, sa bude rokovať. Verí, že po voľbách sa zostaví vláda, ktorá bude riešiť reálne problémy ľudí.

Za hlavné priority, ktoré bude po voľbách presadzovať SNS vymenoval jej predseda vytvorenie ministerstva cestového ruchu a športu, výstavbu diaľníc, reštrukturalizáciu nemocníc a získanie peňazí na veľké infraštruktúrne projekty.

Koalícia PS/Spolu zasa bude podľa Beblavého klásť dôraz na oblasť školstva, zdravotníctva, ekológie a spravodlivosti. Danko zároveň potvrdil, že ak sa SNS nedostane do parlamentu, ponúkne svoju funkciu, a členovia strany rozhodnú ako ďalej. To, že predseda by mal v prípade neúspechu strany zložiť funkciu, považuje Beblavý za prejav politickej kultúry.