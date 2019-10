Danko hovorí o politickej pomste Bugára, podľa Sulíka sa vládna koalícia rozpadá

Neschválenie noviel zákonov od Slovenskej národnej strany (SNS) je malou politickou pomstou strany Most-Híd a jej predsedu Bélu Bugára. V relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal predseda SNS a Národnej rady SR Andrej Danko. SNS podľa neho tri a pol roka schvaľovala zákony, na ktorých sa v koalícii dohodli a na tejto parlamentnej schôdzi jej neprešlo až päť noviel zákonov. „Je to malá politická pomsta Bugára, že sme nepodporili zriadenie národnostnej školy z dielne strany Most-Híd,“ myslí si šéf parlamentu.

Opakovane povedal, že návrhy strany Most-Híd nepodporia, zatiaľ čo rozumné vládne návrhy SNS podporí. Danko však zdôraznil, že táto vláda musí dovládnuť a čaká ju ešte schválenie štátneho rozpočtu. Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík uviedol, že kým koalícia sa rozpadá, opozícia sa konečne dáva dokopy, o čom svedčí aj fakt, že tento týždeň sa v Liberálnom dome stretli všetci lídri opozičných politických strán.

Krajina utopená v mafiánskom bahne

Sulík konštatoval, že táto vláda nikdy nemala vôľu bojovať proti mafii. „Teraz horko-ťažko z donútenia niečo robia, ale väčšinou sú tieto zmeny kozmetické. Naša krajina sa utopila v korupčnom mafiánskom bahne a toto je skutočný problém, ktorý treba riešiť,“ myslí si šéf liberálov.

Oblasťami, v ktorých treba konať, sú podľa neho očista súdnictva, menej byrokracie a zásadný boj proti korupcii s nulovou toleranciou. Uviedol, že neverí vláde na čele s Petrom Pellegrinim, pokiaľ všetky závadové osoby nebudú sedieť vo väzbe.

„K Marianovi K. by mali pribudnúť ďalší. Kým ja som bol obeť Mariana K., Martin Glváč a ostatní boli priamymi aktérmi,“ povedal Sulík. Ako predseda parlamentu v tejto súvislosti povedal, je dobré, že sudcovia, ktorí sú v akomkoľvek podozrení, majú pozastavený výkon funkcie. „Tí, ktorí zlyhali, musia dostať exemplárne tresty a pokiaľ sa tie podozrenia potvrdia, nech zhnijú v base,“ objasnil Danko.

Vyšetrovací tím Kuciak nemali zrušiť

Predseda SaS sa taktiež vyjadril k tomu, že bola veľká škoda zrušiť vyšetrovací tím Kuciak. „Mali zostať a vyšetrovať jeden zločin za druhým. Aj iní ľudia ako Marian K. by mohli mať problém, možno aj niektorí vysokopostavení politici. Preto bol tento tím zrušený,“ myslí si Sulík. Milan Lučanský urobil ako policajný prezident veľa, a preto podľa Danka nie je na mieste jeho rozhodnutia spochybňovať.

Situáciu okolo údajnej komunikácie podpredsedu parlamentu Martina Glváča s Marianom K. vníma Danko tak, že politická strana navrhuje kandidáta na podpredsedu parlamentu. „Je to zodpovednosť strany Smer-SD. Musí prísť Fico a povedať, čo s tým človekom. Smer-SD nám zatiaľ svoje stanovisko nedal,“ povedal predseda parlamentu. S tým, že ide o politické nominácie strán súhlasí aj Sulík. „Čo však mohol pán Danko spraviť, je to, že sa mohol ozvať a vyzvať Glváča na vyvodenie zodpovednosti. Občanov zaujíma obsah komunikácie a tí sú z toho zhrození. Politikov potom hádžu do jedného vreca,“ dodal predseda liberálov. Danko reagoval, že nie je možné obviniť niekoho, kým neprejde riadne policajné vyšetrovanie.