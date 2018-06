Danko hovoril s Vondráčkom o správaní poslancov parlamentu, Česko čaká zmena rokovacieho poriadku

BRATISLAVA 14. júna (WebNoviny.sk) – Zmeny v rokovacích poriadkoch ako i správanie poslancov parlamentov boli témou štvrtkového stretnutia predsedu Národnej rady SR Andreja Danka a predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Radka Vondráčka. Ako Danko uviedol na tlačovej besede, vzťahy Českej a Slovenskej republiky sú príkladom dobrej spolupráce.

„Kto iný môže byť motorom v rámci EÚ na modernizáciu určitých procesov, spolupráce medzi národnými a európskym parlamentom?“ pýtal sa Danko. Ako priblížil, vo štvrtok s Vondráčkom hovorili predovšetkým o zahraničnej spolupráci.

„Dohodli sme sa, že v rámci zmeny rokovacích poriadkov, pretože aj Českú republiku čaká zmena rokovacieho poriadku, sa budeme snažiť zaviesť inštitúty, ktoré budú zbližovať legislatívu europarlamentu s národnými parlamentmi,“ uviedol Danko, ktorému sa páči model, ktorý mu Vondráček predstavil.

Spoločný rámec etického kódu

„Zabezpečí to, čo chýba v komunikácii národných parlamentov vo vzťahu k Európskemu parlamentu, lepšiu výmenu informácii a pripravenosť na novú legislatívu,“ priblížil. Podľa jeho slov niektoré inštitúty zavedené v rokovacom poriadku NR SR preberie aj Česká republika.

„Oceňujem iniciatívu, na základe ktorej robí pán Vondráček stretnutie v Kroměříži v tzv. formáte slavkovskom, kde je predpoklad, že Rakúsko, Česko a Slovensko by mohli mať spoločný rámec etického kódexu, na základe ktorého by sme individuálne, možno prienikovo schválili normu, ktorá bude slúžiť na oblasť, ktorá sa stáva akútnou, a to je etika, vzájomné vzťahy poslancov, k vonkajšiemu aj vnútornému prostrediu, lebo problémy správania poslancov trápia politiku a ničia aj dôveru ľudí k týmto inštitúciám,“ priblížil Danko, ktorý je rád, že sa podarilo zlepšiť formát spolupráce V4.

Ako dodal, na parlamentnej úrovni dohodli predstaviteľov francuzského a nemeckého parlamentu na stretnutí V4. Neskôr budú na stretnutiach prítomní zástupcovia pobaltských štátov ako i Benelux. „Je to dôležité pre výmenu informácii, na riešenie problémov, ktoré trápia región V4,“ dodal.

Podujatie pri výročí Československa

Obaja predstavitelia národných parlamentov vyjadrili ochotu spolupracovať pri organizovaní podujatí pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa.

„Sme národy, ktoré spolu niečo prežili a majú si vzájomne čo dať. Náš vzťah môže byť základom fungovania EÚ. Ak si národy nedokážu porozumieť, niektoré veci si odpustiť, tak EÚ môže mať problém,“ dodal Danko.

Radek Vondráček vo štvrtok s vyjadreniami Danka súhlasil. „Darí sa nám držať tradíciu, že sa vedenie parlamentov schádza pravidelne, je to dôležitá vec. Je to výnimočné v rámci Európy a sveta,“ povedal.

Na margo chystaných zmien v poslaneckej snemovni uviedol, že je práve na predstaviteľoch parlamentov, aby sa k sebe začali lepšie správať, rešpektovať sa, a to sa prejaví v celej spoločnosti. „Dúfam, že sa nám podarí zlepšiť správanie poslancov,“ povedal.