Danko ide rušiť osobitný odvod a ak ceny potravín neklesnú, chce prísnejšiu kontrolu v reťazcoch

BRATISLAVA 2. apríla (WebNoviny.sk) – Predseda Národnej rady SR Andrej Danko čo najskôr predloží do parlamentu návrh na zrušenie osobitného odvodu pre obchodné reťazce a počká si na pokles cien v obchodných reťazcoch. Ak ceny potravín nebudú klesať, požiada ministra financií o prísnejšiu daňovú kontrolu v dotknutých reťazcoch.

Návrh na zrušenie odvodu

Andrej Danko o tom informoval v utorok na tlačovom brífingu. Zároveň dodal, že v predmetnom zákone by stačilo zmeniť jednu vetu a bol by v súlade s požiadavkami Európskej komisie, no už sa mu nechce s obchodnými reťazcami „bojovať a niekomu ustupovať“.

„V nasledujúcich minútach pripravím návrh na zrušenie odvodu a budem dohliadať na to, či ceny potravín klesnú. Sám som poprosil svojho hovorcu, aby sme nakúpili ceny potravín dnes a o mesiac ich porovnali. Robím to preto, že nechcem, aby sa o mne o 40 rokov hovorilo ako o človeku, ktorý stál za rastom cien potravín,“ uviedol v utorok Andrej Danko.

Reťazce minimalizujú svoje zisky

Osobitný odvod vznikol podľa Andreja Danka z dôvodu, že obchodné reťazce, ktoré získali na Slovensku monopolné postavenie, si nectia slovenských výrobcov a potravinárov, ceny potravín sú v EÚ na Slovensku jedny z najvyšších, reťazce sa dopúšťajú nekalých praktík a ponúkajú Slovákom výrobky s rovnakým obalom, no s rozdielnou kvalitou.

„Obchodné reťazce minimalizujú svoje zisky a štát potom nemá peniaze. Reťazce si účtovne a ekonomicky robia, čo chcú a takýto prístup majú aj k výrobcom. Chceli sme, aby prispievali cez osobitný odvod slovenským prvovýrobcom a spracovateľom tak, aby podpora agropotravinárstva nezáležala na tom, ako sa vyspí minister financií,“ pokračoval Danko.