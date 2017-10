Danko nechce v parlamente holohlavých ľudí napichaných steroidmi, ktorí neurobia ani kotrmelec

BRATISLAVA 12. októbra (WebNoviny.sk) – Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko si myslí, že v najbližšom období sa potvrdí, že najsilnejším kandidátom na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja je súčasný predseda Milan Belica. Verí, že ak sa to potvrdí, opozičný kandidát Ján Greššo sa vzdá v prospech demokratického kandidáta, aby nevyhral kandidát strany Kotleba – ĽSNS Milan Uhrík.

Danko je ochotný zaplatiť Greššovi prieskum

Šéf parlamentu dal zároveň na štvrtkovej tlačovej besede prísľub, že je ako súkromná osoba ochotný zaplatiť Greššovi prieskum verejnej mienky v renomovanej agentúre, ktorú si bude môcť vybrať. Pokiaľ ide o voľby do vyšších územných celkov, ktoré sa konajú 4. novembra, Danko verí, že účasť bude vyššia ako zvyčajne.

„Voľby do VÚC môžu rozhodnúť, ako bude vyzerať parlament v roku 2020, kto bude vládnuť v roku 2020. Je jedno, či to bude koalícia, opozícia, to rozhodnú ľudia. Len nech to nie sú holohlaví ľudia napichaní steroidmi, ktorí nevedia urobiť ani kotrmelec,“ povedal vo štvrtok Danko.

SNS urobila v Nitre kompromis

Danko pripomenul, že SNS urobila v Nitre kompromis. Ako povedala podpredsedníčka národniarov Eva Smolíková, ona tiež chcela kandidovať, ale uvedomuje si svoju zodpovednosť. „Musela som zvážiť a prevážil pocit zodpovednosti,“ povedala.

Danko na tlačovke zároveň odmietol zodpovednosť za to, že súčasná koalícia schválila zákon o jednokolových voľbách do VÚC. Tvrdí, že svoju zodpovednosť za kotlebovcov majú aj médiá. Zároveň potvrdil, že v Banskej Bystrici, kde je predsedom VÚC Marian Kotleba, podporujú najsilnejšie demokratického kandidáta Jána Luntera.