Danko nerozhoduje svojvoľne o kandidátoch na prezidenta, odkazujú národniari „pánovi transparentnému“

BRATISLAVA 17. januára (WebNoviny.sk) – Predseda Národnej rady SR nerozhoduje o tom, koho k voľbám pripustí na základe svojvôle. Uviedla to v reakcii na štvrtkové vyjadrenie poslanca Miroslava Beblavého pre agentúru SITA riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.

Najvyšší súd môže zasiahnuť

„Pán transparentný Beblavý by si mal preštudovať zákon. Predseda NR SR pokiaľ sú splnené zákonné podmienky nemá ani inú možnosť, ako potvrdiť prijatie kandidatúry. Ak by len predsa predseda NR SR rozhodol inak, je tu Najvyšší súd SR, ktorý by mohol okamžite zasiahnuť,“ uviedla Škopcová.

Nezaradený poslanec Národnej rady SR a spoluzakladateľ strany Spolu-občianska demokracia Miroslav Beblavý sa nazdáva, že predseda Národnej rady SR Andrej Danko by mal oznámiť čím skôr svoje rozhodnutie o možnej kandidatúre na prezidenta.

„Andrej Danko dnes zvažuje kandidatúru na prezidenta SR. Ako predseda parlamentu už začal rozhodovať o tom, ktorých kandidátov pripustí k voľbám po preskúmaní ich podpisov. SPOLU – občianska demokracia preto vyzýva Andreja Danka, aby bezodkladne verejnosti oznámil, či bude kandidovať na prezidenta, a ak áno, aby sa vzdal funkcie predsedu parlamentu, pretože by sa nachádzal v neprípustnom konflikte záujmov,“ tvrdí Beblavý, ktorého stanovisko agentúre SITA poskytla hovorkyňa strany Silvia Hudáčková.

Rozhodne sa po predsedníctve

Danko 10. januára uviedol, že k tomu, či bude kandidovať za prezidenta, sa vyjadrí po rozhodnutí predsedníctva Slovenskej národnej strany. „Do konca januára sa vyjadrím,“ uviedol a dodal, že akékoľvek by bolo rozhodnutie, on nebude robiť kampaň.

Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 16. marca. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo volieb hlavy štátu bude v sobotu 30. marca 2019. Súčasný prezident Andrej Kiska je vo funkcii do polovice júna 2019.