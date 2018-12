Trojnásobný minister Kaliňák v parlamente skončil, Danko už má jeho abdikáciu na funkciu poslanca

Mandát poslanca Kaliňáka zaniká

Hovorca parlamentu v tlačovej správe pripomenul, že podľa Ústavy Slovenskej republiky „dňom doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky zaniká mandát poslanca NR SR. To znamená, že dnešným dňom, čiže 31. decembra 2018 zaniká mandát poslanca Roberta Kaliňáka“.

Náhradník nastúpi do 15 dní. Podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do NR SR z 5. marca 2016 sa do parlamentu vráti náhradník Peter Náhlik.

Človek bez mandátu je slobodnejší

To, že trojnásobný minister vnútra a súčasný poslanec Národnej rady SR Robert Kaliňák odíde do konca roka z parlamentu potvrdil Kaliňák osobne 27. decembra v relácii Ide o pravdu na TV Pravda. Kaliňák svoj odchod z verejnej funkcie odôvodnil podľa portálu pravda.sk najmä tým, že chce splatiť svoj dlh voči vlastnej rodine.

„V tejto chvíli odchádzam z parlamentu. Do konca roka chcem odovzdať list predsedovi NR SR o tom, že sa vzdávam mandátu,“ zdôraznil exminister v relácii a uviedol, že sa chce venovať rodine.

„A navyše, človek bez mandátu v NR SR je slobodnejší, môže omnoho viac hovoriť, omnoho viac sa brániť,“ povedal. Kaliňák zatiaľ nevie, či je jeho odchod z politiky definitívny. V strane Smer-SD však zostáva.