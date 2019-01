Danko odmieta špekulácie, že sám za istých okolností vymenuje Fica za ústavného sudcu

BRATISLAVA 8. januára (WebNoviny.sk) – Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) sa nebude vyjadrovať ku kandidátom na post ústavných sudcov.

Zároveň odmieta špekulácie o tom, že sám za istých okolností vymenuje Roberta Fica (Smer-SD) za sudcu Ústavného súdu SR. Pre agentúru SITA to uviedol Dankov hovorca Tomáš Kostelník.

Fico je medzi 40 kandidátmi

Predseda Smeru-SD Robert Fico je medzi 40 uchádzačmi, ktorí zabojujú o post ústavných sudcov. Čo by sa mohlo stať, aby sa Fico vyhol menovaniu prezidentom Andrejom Kiskom, naznačil pre Denník N bývalý predseda Ústavného súdu SR Ján Mazák.

Časť politikov podľa Mazáka jasne koketuje s myšlienkou na paralyzovanie Ústavného súdu SR na obdobie piatich mesiacov. Len preto, aby prezident Andrej Kiska nemohol uplatniť svoju kompetenciu vybrať a vymenovať nových členov Ústavného súdu SR, o ktorých by už rozhodovala nová hlava štátu.

Danko mená kandidátov nekomentuje

Ak by nebol ustanovený nový predseda ústavného súdu, do ktorého rúk skladá sľub novozvolený prezident, prešli by kompetencie do právomoci predsedu Národnej rady SR. Fica by tak podľa Mazáka mohol vymenovať práve Andrej Danko.

„Predseda Národnej rady SR Andrej Danko nebude komentovať mená kandidátov na post ústavných sudcov, zároveň odmieta úbohé špekulácie o tom, že by mal práve on vymenovať Roberta Fica za sudcu Ústavného súdu SR,“ povedal Kostelník.

Podľa súčasných pravidiel Národná rada SR zvolí 18 kandidátov, z ktorých následne prezident Slovenskej republiky vymenuje polovicu. Noví sudcovia sa budú voliť podľa starých pravidiel, keď sa vládnej koalícii nepodarilo presadiť na jeseň minulého roka zmeny.