Danko odovzdal Rezníkovi menovací dekrét do funkcie riaditeľa RTVS, ako občan očakáva tretí kanál

BRATISLAVA 17. júla (WebNoviny.sk) – Dekrét o nastúpení do funkcie odovzdal v pondelok predpoludním novozvolenému generálnemu riaditeľovi Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Jaroslavovi Rezníkovi predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS).

Predseda parlamentu pri tejto príležitosti poďakoval všetkým účastníkom transparentnej voľby šéfa verejnoprávnej rádiotelevízie. Od Rezníka na čele RTVS očakáva ako občan tretí kanál a ako politik zopakoval, že nechce zvyšovanie koncesionárskych poplatkov.

Danko nechce zvyšovať poplatky

„Kým som v politike, budem robiť všetko pre to, aby štát nezaťažoval viac ľudí,“ povedal Danko. Dodal, že v jeho strane nebude za zvýšenie poplatku za RTVS hlasovať nik, pokiaľ má manažment RTVS také príjmy, ako boli medializované.

O finančnom zabezpečení RTVS treba podľa Rezníka najskôr viesť odbornú diskusiu, ktorá zohľadní plánovaný prechod na digitálne vysielanie aj rozšírenie vysielania o tretí kanál. Až po odbornej diskusii sa dá otvoriť politická diskusia o financovaní RTVS.

Rezník chce skvalitnenie všetkých služieb

Jaroslav Rezník po prijatí dekrétu verejne sľúbil, že svoju funkciu bude vykonávať čestne, slobodne a v prospech všetkých občanov Slovenskej republiky. RTVS chce priniesť tretí televízny kanál a skvalitnenie všetkých služieb – rozhlasových, televíznych aj online.

Povedal to na brífingu po odovzdaní dekrétu, na ktorom sa zúčastnil aj predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek (Smer-SD). Jarjabek rovnako ako Danko zablahoželal Rezníkovi k zisku 95 poslaneckých hlasov. Pripomenul, že tento počet hlasov je ústavná väčšina a je to „nesmierne zaväzujúce“.

Verí, že s Rezníkom, ktorý do 1. augusta ešte vedie TASR, bude mať mediálny výbor naďalej korektnú spoluprácu tak, ako ju mal počas jeho pôsobenia v TASR.

Tretí kanál v roku 2020

Rezník na novinársku otázku zopakoval, že tretí kanál by rád spustil v roku 2020 k olympiáde v Tokiu. Ak by to však bolo možné, tak už v roku 2019 pri príležitosti majstrovstiev sveta v hokeji, ktoré budú na Slovensku.

Odmietol sa vyjadrovať k personálnym otázkam. Ako povedal, nebude oznamovať zloženie manažmentu cez médiá, bolo by to podľa neho nekorektné.

Súčasný generálny riaditeľ TASR Jaroslav Rezník bude novým generálnym riaditeľom RTVS od budúceho mesiaca. Päťročné funkčné obdobie mu začne plynúť 2. augusta. Do nástupu do RTVS vedie Rezník Tlačovú agentúru Slovenskej republiky (TASR).

Rezníka zvolili do funkcie generálneho riaditeľa verejnoprávneho RTVS 20. júna poslanci NR SR v druhom kole tajnej voľby. Získal hlasy 95 poslancov. Jeho protikandidát a terajší šéf RTVS Václav Mika dostal 50 hlasov.