Danko označil Mazákove tvrdenia o možnej paralýze ústavného súdu za konšpiráciu

BRATISLAVA 9. januára (WebNoviny.sk) – Tvrdenia bývalého predsedu Ústavného súdu SR a prezidentovho poradcu Jána Mazáka o možnej paralýze ústavného súdu zo strany koalície sú konšpiráciou.

Zrejme zvolia všetkých 18 kandidátov

Vyhlásil to v stredu na tlačovej besede predseda parlamentu Andrej Danko. „Bez dôkazov by sa nemalo kriminalizovať a škandalizovať,“ vyhlásil s tým, že žiadne politické dohody v tejto oblasti „neexistovali, neexistujú ani existovať nebudú“.

Podľa predsedu parlamentu budú vytvorené rovnaké podmienky pre každého kandidáta, ktorý sa prihlásil. Zároveň je podľa neho predpoklad, že poslanci zvolia všetkých 18 kandidátov. „Myslím, že je tam dosť ľudí, ktorí spĺňajú potrebné podmienky,“ dodal.

Hypotéza Jána Mazáka

Bývalý predseda Ústavného súdu SR Ján Mazák pre Denník N vyslovil hypotézu, že časť politikov jasne koketuje s myšlienkou na paralyzovanie Ústavného súdu SR na obdobie piatich mesiacov.

Podľa neho preto, aby prezident Andrej Kiska nemohol uplatniť svoju kompetenciu vybrať a vymenovať nových členov Ústavného súdu SR, o ktorých by už rozhodovala nová hlava štátu.

Ak by nebol ustanovený nový predseda ústavného súdu, do ktorého rúk skladá sľub novozvolený prezident, prešli by kompetencie do právomoci predsedu Národnej rady SR. Práve Andrej Danko by tak mohol za sudcu vymenovať expremiéra a predsedu Smeru-SD Roberta Fica.