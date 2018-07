Danko by sa mal zaujímať o ľudí a nie o svoje kšefty, reaguje Pčolinský na kritiku opozície

BRATISLAVA 18. júla (WebNoviny.sk) – Peter Pčolinský z hnutia Sme rodina reaguje na vyjadrenia predsedu NR SR Andreja Danka, v ktorých hovoril o pošpiňovaní politikov a vyjadril kritiku na adresu opozičných strán.

Vyjadrenie Danka na adresu opozičných politikov nie je podľa podpredsedu poslaneckého klubu hnutia Sme rodina Petra Pčolinského prekvapujúca, pretože vždy, keď mu dochádzajú argumenty, používa osobné útoky.

„Danko by sa mal naozaj pozrieť do zrkadla a spomenúť si, ktorá parlamentná strana ma najviac odsúdených ministrov a ktorá parlamentná strana je zodpovedná za katastrofálny stav školstva, pôdohospdárstva a obrovské pochybnosti v rezorte obrany. Danko by sa mal začať zaujímať o ľudí a nie o svoje vlastné kšefty,“ povedal Pčolinský v stredu pre agentúru SITA.