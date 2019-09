Danko sa na novú opozíciu niekedy aj teší, Progresívne Slovensko je však preňho sklamaním

Politický boj je neúprimný. V relácii RTVS Sobotné dialógy to konštatoval predseda Národnej rady SR a predseda SNS Andrej Danko.

„Ja sa niekedy aj teším, že príde nová opozícia. Len tie podmienky nie sú rovnaké. Sú často nespravodlivé. Mám vážnu výhradu k atakom Progresívneho Slovenska pri prezidentských voľbách. Bola to špinavá kampaň a musel som ju zniesť. Ale si vyprosím, aby mi niekto povedal, že ja nariekam v koalícii. Ja bojujem v koalícii. Postavím sa aj pánovi Trubanovi,“ povedal.

Už žiadne drogy

Líder koalície Progresívne Slovensko/Spolu Michal Truban na to reagoval, že chápe Danka, prečo tak hovorí. Podľa neho je to tým, že vidno, že zmena prichádza, a to vidí aj Danko.

Na tému užívania drog v minulosti Truban uznal, že spravil chybu. „Preto som si hneď priznal a o dôveru budem bojovať neustále. Nechcem skončiť ako starí politici a tváriť sa pred ľuďmi pokrytecky. Urobil som veľa chýb a ešte urobím. Takúto úprimnosť chcem prinášať, a to je tá nová politika, ktorú chcem ukazovať,“ povedal.

„Verím, že už drogu nevyskúšate,“ povedal v tejto súvislosti Danko. „Nevyskúšam, neberiem teraz žiadne drogy,“ odpovedal.

Ako Danko ďalej podotkol, pre neho je Progresívne Slovensko veľké sklamanie, pretože ešte nič neurobili a majú percentá z dobre naučeného marketingu.

Nič neurobili a vyhrali

„Nám ako nováčikom, ktorí nič neurobili, sa podarilo vyhrať vo viacerých mestách komunálne voľby, v Bratislave mať primátora, vyhrať eurovoľby, prezidentské voľby, prvýkrát poraziť Fica. To sa nám podarilo, pretože sme dokázali robiť slušnú politiku, nehádať sa, spájať a otvorene sme sa postavili za proeurópsku orientáciu,“ reagoval Truban.

Keď ide o dosiahnuté výsledky Truban podotkol, že ich hodnotí na základe činov, a nie rečí. „Líder, alebo človek, ktorý robí, sa nesmie vyhovárať na iných. Musí mať nejaký plán a program, musí ho vedieť presadiť. Budú to hodnotiť voliči, ktorí povedia, či boli spokojní s touto vládou, alebo neboli. Či zmena príde, alebo nepríde,“ podotkol Truban.

Danko na to reagoval, ich výsledky sú viditeľné, lebo učitelia sa nikdy tak dobre nemali, ani v potravinárstve nikdy také peniaze neboli a o armáde si to myslí takisto.

Udalosti z parlamentu

Hostia relácie diskutovali aj udalostiach z aktuálnej schôdze Národnej rady. Na otázku či odvolávanie premiéra Petra Pellegriniho má zmysel, Truban odpovedal, že túto zmenu treba priniesť vo voľbách.

Dotkli sa aj toho, či nebolo porušené právo opozície tým, že nebol zvolený Ľubomír Galko za podpredsedu NR SR a Ján Budaj za šéfa ľudskoprávneho výboru.

„U Budaja sú dlhodobo výhrady k spojeniu ŠTB, čo sa Galka týka, nebol zvolený ani do príslušného výboru kvôli kauze, kedy ako minister obrany neobjasnil veci okolo zneužitia odpočúvacieho zariadenia. Som zástanca toho, aby mala aj opozíciu zástupcu, dal som poslancom voľnú ruku, s tým problém nemám,“ uzavrel Danko.