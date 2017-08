Danko sa nemôže pozerať na nemohúcnosť ministra Mosta-Híd, cirkvi zaplatí vlaky do Šaštína

BRATISLAVA 21. augusta (WebNoviny.sk) – Železničná spoločnosť Slovensko v tomto roku napokon vypraví mimoriadne vlaky na Národnú púť, ktorá bude 15. septembra pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne

Farnosť Šaštín – Stráže potvrdila, že vlak bude vypravený. „Zároveň ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispeli na pokrytie nákladov spojených s vypravením tohto mimoriadneho vlaku,“ uvádza sa v stanovisku farnosti, ktoré poskytla agentúre SITA.

Kríza prerastá do ideového sporu

Podľa informácií agentúry SITA je jediným darcom predseda NR SR Andrej Danko. Cirkev to však nepotvrdila. Danko pre agentúru SITA uviedol, že sa nemohol pozerať na nemohúcnosť ministerstva dopravy pod vedením nominanta Mosta-Híd a sumu cirkvi zaplatí. „Zaplatím to z vlastných peňazí, pretože je to absurdné. Takto sa naposledy k cirkvi správali komunisti,“ vyhlásil.

Podľa analytika Jána Baránka vidno, že spor v koalícii nie je len personálny, ale kríza prerastá aj do ideového a ideologického sporu. „Začalo sa to tým, že Lucia Žitňanská sa postavila za ombudsmanku, keď ju SNS vyzvala zvesiť dúhovú zástavu z úradu. Teraz to pokračuje sporom o Šaštín,“ povedal Baránek pre agentúru SITA s tým, že štát by o nič neprišiel, ak by vlaky zaplatil, pretože pútnici sú aj platičmi daní.

Peniaze idú aj na Pride

„Peniaze sa míňajú aj na Pride, nevidím dôvod, prečo by sa nemali dať na púť. Je to podraz Mosta-Híd voči SNS, ale aj veriacim,“ zdôraznil Baránek, podľa ktorého Dankov dar cirkvi je úplne v poriadku. „Cirkev ho môže prijať a zo strany Danka je to gesto, ktoré treba vnímať pozitívne,“ dodal analytik.