Danko sa podľa Remišovej správa ako malý chlapec, Matovič ho označil za zlodeja

BRATISLAVA 7. augusta (WebNoviny.sk) – Delenie koristi eurofondov na vedu a výskum je pre Slovenskú národnú stranu (SNS) také dôležité, že Andrej Danko neváha vnášať na Slovensko chaos.

V reakcii na vypovedanie Koaličnej zmluvy zo strany SNS to uviedlo opozičné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA), podľa ktorého je to dôkaz toho, že koalícia nie je schopná spolu vládnuť a namiesto riešení problémov Slovenska ako školstvo a zdravotníctvo sa teraz bude handrkovať o to, kto si čo rozdelí a o sféru vplyvu.

Nie je schopný komunikovať

“Andrej Danko riadenie našej krajiny nezvládol a ukázal, že nie je schopný komunikovať. Vo štvrtok po koaličnej rade sa tváril, že je všetko v poriadku a dnes posiela odkazy koaličným partnerom na papierikoch, ako keby nešlo o členov vlády, ale o spolužiakov na základnej škole. Namiesto toho, aby sa spolu v koalícii porozprávali, sa Andrej Danko správa ako malý chlapec. Ak si Andrej Danko myslí, že takýmto správaním prekryje obrovský škandál s eurofondmi, veľmi sa mýli,” uviedla poslankyňa za OĽaNO-NOVA Veronika Remišová.

Zdôraznila, že za škandál s eurofondmi, ktorý je jeden z najväčších v histórii Slovenska, bude OĽaNO-NOVA naďalej žiadať, aby Danko vyvodil zodpovednosť. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti je podľa Remišovej pripravené prevziať zodpovednosť za riadenie štátu a garantuje, že bude štát spravovať lepšie, spravodlivejšie a čestne.

Zbabelé vyhováranie sa

„Zlodej Danko dovoľuje rozkrádať 600 miliónov z eurofondov, ktoré patrili ľuďom, a miesto chlapského prijatia zodpovednosti sa zbabelo vyhovára na iných,“ vyhlásil v reakcii líder hnutia Igor Matovič.