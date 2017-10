Danko sa vianočnými trhmi snaží prekryť kauzy, kritizuje Nicholsonová

BRATISLAVA 6. októbra (WebNoviny.sk) – Pripravované Vianočné trhy na Bratislavskom hrade považuje podpredsedníčka NR SR Lucia Nicholsonová (SaS) za exhibíciu šéfa parlamentu Andreja Danka (SNS).

Nicholsonová sa proti Dankovmu zámeru ohradila na rokovaní grémia NR SR. Kancelária NR SR si na sociálnej sieti robila prieskum, či ľudia o trhy majú záujem. „Neviem, kto zadával ten prieskum a kto v ňom hlasoval. Či to neboli zamestnanci NR SR,“ povedala Nicholsonová pre agentúru SITA.

Pódium na nádvorí

Danko chce podľa Nicholsonovej na nádvorí počas trhov zriadiť pódium, na ktorom by sa prezentovali parlamentné strany. Tie by na nádvorie mohli pozvať folklórne súbory.

Nicholsonová to považuje za urážku miesta, akým je Hrad. „Podľa mňa je to exhibícia Danka. Nemyslím si, že akákolvek strana by mala okupovať nádvorie Hradu,“ vyhlásila s tým, že si nemyslí, že by boli minuloročné trhy na hrade úspešné.

Podľa nej otázka organizácie vianočných trhov nepatrí na rokovanie poslaneckého grémia. „Nemyslím, že je to vec, ktorú má riešiť grémium v stave, v akom sa krajina nachádza. To, čo sa deje dnes s prezidentom, s premiérom, ministrom vnútra a v čase, keď unikajú materiály. My máme rokovať o schôdzi, nie riešiť trhy,“ zdôraznila.

Podľa podpredsedníčky parlamentu chce Danko trhy ešte pompéznejšie ako boli minulý rok. „Danko chce takto prekryť prešľapy na ministerstve školstva. Vždy, keď má Danko nejakú kauzu, niečo vymyslí. Tak to bolo aj s čestnou strážou v parlamente,“ upozornila.

Hlasovalo približne 5500 ľudí

Vianočné trhy na Bratislavskom hrade budú zrejme aj tento rok. Kancelária NR SR sa rozhodla na sociálnej sieti zistiť, či ľudia majú o ne záujem. „Od vášho záujmu sa Kancelária Národnej rady SR rozhodne, či bude pokračovať v milej tradícii, ktorú sme začali minulý rok,“ uviedla kancelária pod anketou, ktorú spustila 27. septembra.

Ako dnes agentúru SITA informovala riaditeľka Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Zuzana Čižmáriková, do ankety sa zapojilo približne 5500 ľudí. Z nich 4700 má o trhy záujem a približne 650 sa chce na nich zúčastniť. „Len minimum ľudí nám napísalo vyslovene nie, do štvrtka boli štyria,“ uviedla s tým, že anketa na sociálnej sieti bude do soboty.

Minulý rok Národná rada Slovenskej republiky začala tradíciu, ktorú nazvala Advent na Hrade. NR SR nad akciou prevzala záštitu. Trhy boli otvorené na prvú adventnú nedeľu. Okrem trhov bol na Hrade živý betlehem, hudobná produkcia a vianočná výzdoba.