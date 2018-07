Danko si ako prvý prevzal anticenu Homofób roka a prijal argumenty o predpokladoch homosexuality

BRATISLAVA 6. júla (WebNoviny.sk) – Predseda Národnej rady SR Andrej Danko akceptuje iné názory a preto prijal anticenu Homofób roka. Zároveň prijal vedeckú argumentáciu o moduloch o vrodenosti a predpokladoch homosexuality.

Uviedol to po stretnutí s organizátormi ankety za anticenu Homofób roka Alenou Krempaskou a Andrejom Lúčnym z Inštitútu ľudských práv (IĽP).

Svoju orientáciu si nevyberajú

„Rešpektujem každého a prijal som argumenty, že sú to ľudia, ktorí si nevyberajú svoju orientáciu. Pre mňa ako právnika je základnou zásadou zákon. Sme ešte veľmi ďaleko z hľadiska akceptácie registrovaných partnerstiev. Je prirodzené, že sa musíme baviť otázkou nahliadnutia partnera do zdravotných kariet a možnosťou dedičstva, ale ak v legislatíve akceptujete a dáte v zákone o rodine na rovnakú úroveň registrované partnerstvá, potom tie partnerstvá požadujú rovnaké práva a povinnosti, aké majú muž a žena, vrátane adopcií detí. Myslím si, že je ešte veľmi málo času za nami, aby sme dokázali vyhodnotiť, čo urobila možnosť adopcií maloletých detí v registrovaných partnerstvách z hľadiska ich vývoja.“ Podľa Danka registrované partnerstvá LGBT osôb počas tejto vlády uzákonené nebudú.

Krempaská však konštatovala, že štúdie zo západných krajín, kde sú adopcie u partnerov rovnakého pohlavia zaužívané viac než dvadsať rokov, neukazujú, že deti z týchto partnerstiev by boli častejšie homosexuálne ako v iných zväzkoch. Väčší problém u týchto detí, ako uviedla, nie sú ich rodičia, ale homofóbia v ich okolí.

Andrej Danko je prvým víťazom, ktorý si anticenu Homofób roka s diplomom a brožúrkou o najčastejších mýtoch o LGBT populácii prevzal. Trofejou pre víťaza je štylizovaný piktogram, zdeformovaná tvár, ktorá v sebe ukrýva aj nápis 4 %, teda tradične chápaný podiel neheterosexuálnych osôb v populácii. Víťazom šiesteho ročníka ankety o anticenu Homofób roka sa stal za výrok:

„Ak sa niekto na základe sexuálnej orientácie vzdá práva reprodukcie, vzdal sa, čo mu príroda a Boh dali, pretože, ak sa niekto rozhodne pre homosexuálny zväzok, tak nemôže mať právo vychovávať deti“. K svojmu výroku sa Danko hlási, ale upozorňuje, že je vytrhnutý z kontextu.

Hovorili aj o Dúhovom Pride

Piatkové stretnutie na pôde predsedu Národnej rady SR, kde prvýkrát hovorili o homofóbii, predstavitelia IĽP vnímajú ako dôležitý signál, pretože je to téma, ktorá rezonuje a je dôležité bojovať proti homofóbii. „To najcitlivejšie, čo vnímali hlasujúci je, že pán Danko sa snažil naznačiť, že LGBT ľudia si svoju orientáciu vyberajú. To tak nie je a taký postoj prispieva k šíreniu predsudkov o LGBT populácii,“ uviedla Alena Krempaská.

„Hovorili sme o dedičnosti, ako je to s embrionálnym vývojom a modulmi v mozgu, snažili sme sa mu vysvetliť vedeckou metódou, že sa človek s homosexualitou rodí. Výsledkom sú ľudia, ktorí si nič nevybrali a pre ktorých je najlepšie, čo môžu spraviť prijať to, ako sa narodili a žiť podľa toho. My ostatní im k tomu môžeme pomôcť práve tým, že im právne poskytneme možnosť žiť usporiadaným životom,“ doplnil Andrej Lúčny.

S predstaviteľmi IĽP Danko hovoril aj o vyvesení LGBT zástavy na štátnych úradoch, keďže podľa neho len štátne vlajky môžu byť v štátnych úradoch. Zároveň skonštatoval, že Dúhový PRIDE neprispieva získaniu ich práv. „Nemyslím si, že takéto niekedy až teatrálne pochody pomôžu homosexuálom v dosiahnutí ich práv, o týchto veciach treba viesť odbornú a zodpovednú diskusiu,“ podotkol.

Anketu zorganizovali pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii (IDAHO) mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) a Dúhové Slovensko n.z.

V ankete svoj hlas odovzdalo viac ako 10-tisíc ľudí. Do hlasovania na webovej stránke ludskeprava.sk/homofob sa mohol zapojiť ktokoľvek, rovnako aj poslať nomináciu. Medzi nominovanými boli kontroverzný kňaz Marián Kuffa, poslanec NR SR Boris Kollár (Sme rodina), poslanec Európskeho parlamentu Branislav Škripek (OĽaNO), ale aj bývalý minister obrany Ľubomír Galko.