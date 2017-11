Danko si stojí za svojím prejavom v ruskej Štátnej dume, nemá čierno-biele videnie sveta

BRATISLAVA 19. novembra (WebNoviny.sk) – Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) si stojí za svojím prejavom, ktorý tento týždeň predniesol v ruskej Štátnej dume. Ako v nedeľu povedal v relácii V politike televízie TA3, vystúpiť v ruskej dume je česť.

Takisto hovoril o tom, že nemá čierno-biele videnie sveta, to podľa neho nepatrí do tohto storočia. Jeho návšteva Ruska podľa neho nie je proti jednote EÚ a nie je v rozpore so spoločným vyhlásením troch ústavných činiteľov k Európskej únii.

SNS je v koalícii a takisto určuje politiku

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák v stredu po rokovaní vlády informoval, že Danko s ministerstvom nekonzultoval svoj prejav. Danko v nedeľu v relácii povedal, že mal v delegácii štátneho tajomníka rezortu Lukáša Parízka (nom. SNS) a s ministrom Lajčákom si to podľa vlastných slov vysvetlil.

Danko dodal, že SNS je v koalícii a takisto určuje politiku. „Som predseda koaličnej strany, nebudem sa nikoho pýtať, ani Šebeja, ani Lajčáka, či môžem mať prejav,“ povedal. (Danka za prejav a návštevu Ruska kritizoval v sobotu aj predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej (Most-Híd), pozn. SITA).

Danko si myslí, že Lajčák, ktorý teraz pôsobí ako predseda Valného zhromaždenia OSN, si musí svoj program usporiadať tak, aby mal všetky informácie. Myslí si, že zo strany Lajčáka v budúcnosti takéto vyjadrenia už nezaznejú.

O dobré vzťahy s Moskvou sa snažia aj Nemci

Pokiaľ ide o samotnú návštevu, Danko vyhlásil, že nemožno všetkých Rusov stotožniť s komunizmom. „Nemôžeme súdiť národy na základe jednotlivých historických etáp. Nie každý Rus je komunista, tak ako nemôžeme povedať, že každý Nemec musí byť fašista. Nemôžem si ideológiu zamieňať s celým národom,“ vyhlásil s tým, že by sme nemali byť farizejskí a mali by sme si uvedomiť, že svet Rusko neignoruje.

O dobré vzťahy s Moskvou sa snažia aj Nemci, dosvedčuje to projekt Nord Stream 2, dodal. Danko tvrdí, že napriek sankciám niektoré štáty konajú na vlastnú päsť a obchodujú s Ruskom. „Ja len nechcem, aby nám pre čierno-biele videnie sveta ušiel vlak,“ pokračoval Danko. Podľa predsedu parlamentu by sme sa mali zamyslieť, či sú sankcie účinné. Zároveň pripomenul, že nedávno Rusko navštívil nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier a cestuje tam aj český prezident Miloš Zeman.

Volodin je na sankčných zoznamoch

Danko sa počas svojej návštevy stretol s predsedom Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom, ktorý je na sankčných zoznamoch pre svoju úlohu pri anektovaní ukrajinského Krymu.

„Mám nadštandardné vzťahy s veľa šéfmi parlamentov – so šéfom izraelského, kórejského. So španielskym parlamentom máme dobré vzťahy, so srbským, so šéfmi parlamentov V4 máme dobré vzťahy,“ odpovedal na otázku, či je v poriadku, že má nadštandardné vzťahy s politikom, ktory je na sankčnom zozname. Zopakoval, že vystúpiť s prejavom v Štátnej dume je „veľká česť“.

Predseda parlamentu ďalej pripomenul, že vidí veľký priestor na učenie ruštiny na našich školách. Vo svojom prejave podľa svojich slov nadväzoval na to, čo Slovensko a Rusko spája – slovanstvo, história. Tvrdí, že si musíme želať, aby naše deti vedeli perfektne po anglicky, nemecky, ale aj po rusky. „Prečo by sme nemali mať popri americkej, nemeckej aj trošku ruskej hudby,“ spýtal sa Danko.

Modernizácia armády a NATO

Danko odmieta, že by jeho návšteva popierala spoločné vyhlásenie troch ústavných činiteľov k EÚ. Tvrdí, žeb je potrebné využívať skúsenosti národov, ktoré historicky vedia lepšie komunikovať s Ruskom.

Bez toho sa podľa šéfa parlamentu nepohneme ďalej. „Najväčšia politika je politika šalamúnstva a nadhľadu,“ povedal Danko s tým, že aj národy, ktoré si ublížili, si odpustili. Odmieta, že by bol za, alebo proti USA, alebo Rusku, podľa vlastných slov je za Slovensko.

Šéf NR SR sa v relácii vyjadril i k modernizácii armády a NATO. Tvrdí, že máme svoj názor na fungovanie Aliancie, ale nemáme inú alternatívu, nehľadáme ju a ani hľadať nechceme.

Zopakoval, že Slovensko nemá záujem o ruské stíhačky, ale musíme s nimi diskutovať o technike, ktorú už máme. Pri modernizačných projektoch je za to, aby sa dala práca slovenským firmám. Modernizáciu armáda určite po 50 rokoch potrebuje.