Danko trvá na neprijateľnosti dohody s USA a obvinil Lajčákovo ministerstvo, že zavádza Slovákov

BRATISLAVA 15. marca (WebNoviny.sk) – Ministerstvo zahraničných vecí podľa predsedu Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka zavádza občanov.

Uviedol to v oficiálnej reakcii na piatkové vyjadrenie rezortu zahraničných vecí, podľa ktorého Danko nepovedal v televízii TA3 reálne fakty na margo obrannej spolupráce so Spojenými štátmi americkými.

Bilaterálna dohoda je neprijateľná

Podľa ministerstva zahraničia nie je v súčasnosti pripravená bilaterálna dohoda s USA, z ktorej podľa Danka má vyplývať, že na Slovensko môžu prísť príslušníci cudzích ozbrojených síl.

„S poľutovaním sa pozerám na to, ako ministerstvo zahraničných vecí opätovne zavádza občanov. Ak by ministerstvo zverejnilo doterajšie dohody a návrhy zmlúv, ukázala by sa pravda. Budem naďalej trvať na tom, že táto bilaterálna dohoda je pre Slovensko neprijateľná,“ uviedol Danko.

Spojené štáty ponúkli Slovensku 105 miliónov dolárov, čo je v prepočte viac ako 93 miliónov eur na infraštruktúru vojenských letísk v Kuchyni a na Sliači. Rezort obrany nečakane v utorok uviedol, že o tejto ponuke nebude ďalej rokovať a peniaze Slovensko odmietne. Vysvetlenie žiadajú okrem opozičných strán aj predstavitelia koaličných strán, podľa ktorých má o takýchto dohodách rozhodovať vláda SR.

Prítomnosť vojakov USA na Slovensku

Rezort zahraničných vecí v piatok vydal stanovisko, v ktorom s okrem iného uvádza, že prítomnosť amerických vojakov na Slovensku neprichádza do úvahy. „Spolupráca s USA nie je v rozpore so záujmami a jednotou EÚ. Rovnaké alebo podobné dohody s USA majú uzatvorené takmer všetky krajiny Severoatlantickej aliancie (NATO), z nich 20 je aj členskou krajinou EÚ,“ uviedol rezort na Dankove vyjadrenia. Ministerstvo tvrdí, že o pobyte cudzích vojsk na území Slovenska môže rozhodnúť iba vláda SR alebo Národná rada SR, nie jednotlivé ministerstvá.

„Prítomnosť cudzích vojsk na území SR nemôže povoliť žiadna bilaterálna zmluva. Takéto rozhodnutie je výlučne v kompetencii vlády a NR SR,“ reagoval rezort diplomacie. Podľa ministerstva navyše zmluva, z ktorej by vyplývali takéto možnosti, vôbec neexistuje, keďže sa aktuálne konajú iba rokovania bez konkrétnych záverov.