Danko vylúčil spoluprácu s kotlebovcami, hnutie OĽaNO a strana SaS sú preňho sektami

Slovenská národná strana (SNS) má záujem obsadiť po voľbách vedenie rezortu dopravy. Líder strany Andrej Danko to povedal v sobotu pri predstavovaní volebného programu SNS. Tiež chce, aby Slováci neplatili za diaľničné známky, lebo je to hanba. Preto navrhne zrušenie známok pre Slovákov. Neprezradil však, koho konkrétne by sa to malo týkať.

Treba buchnúť do stola

Danko zároveň dodal, že diaľnice je možné do troch, štyroch rokov postaviť. „Ale treba úplne zmeniť systém verejného obstarávania, projektovú činnosť a buchnúť do stola,“ vyhlásil šéf SNS s tým, že Slovensko si vie bez problémov požičať 7 miliárd eur.

Tiež sa vyslovil za „tvrdé“ vyvlastňovanie pri verejných stavbách. „Ak stavia niečo vo verejnom záujme obec a štát, treba prestať so slniečkarskymi rečami o ochrane práv a pozemkov. Máte situácie, kedy určití ľudia zneužívajú stavebné konanie a vydierajú,“ poznamenal. Tiež navrhne, aby sa zlúčila Národná diaľničná spoločnosť a Slovenská správa ciest.

Za priority strany, ktoré chce okrem výstavby diaľnic po parlamentných voľbách tiež presadzovať, považuje výstavbu nájomných bytov, systémové financovanie zdravotníctva či reorganizácia ministerstiev.

Danko vylúčil do budúcnosti spoluprácu so stranou Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) ako aj s hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a stranou Sloboda a Solidarita, ktoré označil za účelové sekty.

Bábky riadené Západom

„Ak chce tento národ na čele bábky, ktoré budú riadiť západné štáty, v pohode. My sme pripravení bojovať v tvrdej opozícii,“ povedal Danko. Ako ďalej uviedol, „ani úplne naľavo, ani úplne napravo, ani extrémny liberalizmus, ani extrémny fašizmus nie sú cesta pre Slovensko“.

V súvislosti s reorganizáciou ministerstiev poznamenal, že by sa rezort diplomacie mal podeliť o agendu európskych záležitostí, ktorú by mala spravovať vláda a samotné ministerstvo zahraničia by malo mať v náplni práce hospodárske záležitosti.

Líder SNS bilancoval výsledky, ktoré sa podarili za uplynulé štyri roky nominantom strany v rezortoch obrany, školstva a pôdohospodárstva.

„Mrzí ma, len jedna vec, že SNS pomohla státisícom ľudí a plytkosť niektorých spočíva len v tom, že sledujú, či sa ja ako predseda niekedy zakokcem v tom napätí, keď zodpovedám za množstvo reálnych vecí. Alebo by mohli konečne začať počúvať, čo sme pre nich urobili,“ dodal Danko.