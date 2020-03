Danko zaželal novému parlamentu, aby dokázal riešiť problémy ľudí a stoličku odovzdal Kollárovi

Dosluhujúci predseda Národnej rady SR (NR SR) Andrej Danko (SNS) zaželal novému vedeniu parlamentu, aby sa mu darilo v práci a dokázalo sa sústrediť na zákony, ktoré riešia problémy ľudí.

Povedal to v piatok pred budovou NR SR, v ktorej sa od 09:00 koná ustanovujúca schôdza parlamentu. Danko sa zároveň poďakoval všetkým podpredsedom a poslancom zákonodarného orgánu a vyjadril podporu tým, ktorí dnes bojujú s koronavírusom.

„Slovensko čakajú ťažké mesiace, no verím tomu, že Slováci to zvládnu. Prišiel čas, keď opozícia, ktorá nás štyri roky kritizovala, dnes preberá moc. Hodnotiť nás môžete o štyri roky, keď budete porovnávať našu vládu s ich vládou. Nakladať s mocou je veľmi zložité a ja im želám, aby to zvládli. Politika totiž musí byť o riešení problémov,“ uviedol Danko.

Danko viedol ustanovujúcu schôdzu parlamentu, kým poslanci nezvolili jeho nového predsedu. Vo funkcii ho nahradil líder hnutia Sme rodina Boris Kollár.