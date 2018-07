Danko žiada predvolanie ukrajinského veľvyslanca Mušku, jeho tvrdenia považuje za vyhrážky

BRATISLAVA 19. júla (WebNoviny.sk)- Andrej Danko reaguje na vyjadrenia ukrajinského veľvyslanca Jurija Mušku o plánovanej ceste slovenských politikov na anektovaný Krym.

Porušovanie protokolu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko požiada ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka, aby veľvyslanca Mušku predvolal a upozornil na vyjadrenia, ktorými sa vyhráža poslancom NR SR. Podľa predsedu parlamentu sú nezlučiteľné s mandátom veľvyslanca.

„Poslanci Národnej rady majú svoje právne a spoločenské postavenie. Slovensko je zvrchovaný a demokratický štát. Ak sa akýkoľvek občan, tobôž poslanec NR SR, rozhodne kamkoľvek vycestovať, nebude žiaden veľvyslanec hovoriť o tom, či tam ísť majú alebo nemajú. Veľvyslanec Muška opakovane porušuje protokol a opakovane sa nevhodným spôsobom vyjadruje nielen k poslancom NR SR, ale i predstaviteľom štátu,“ informoval vo vyjadrení Danko a dodal, že si veľvyslanec Muška musí uvedomiť, že má právo na svoj názor, aj postoj, ale tam sa to začína, aj končí.

„Verím, že sa verejne ospravedlní za vyhrážky, ktoré zazneli. Ak sa poslanec NR SR rozhodne ísť nielen na Krym, ale aj na Mesiac, nik ho nemôže zastrašovať. Je to ich neoficiálna cesta a slobodná vôľa mimo slovenského parlamentu. Ukrajinské zákony pre slovenských občanov neplatia pán Muška, to by ste mohli vedieť,“ uviedol na záver predseda NR SR Andrej Danko.

Stav demokracie a ľudských práv

Marček nechce prezradiť, ktorí vládni poslanci idú s ním na Krym. „Nechcem, aby mali nepríjemnosti už pred cestou a bol na nich vyvíjaný tlak,“ povedal pre agentúru SITA s tým, že v rámci delegácie ide na Krym nezaradená poslankyňa Martina Šimkovičová.

Krym bol podľa Marčeka odjakživa ruský a na tom nič nezmení ani to, že ho k Ukrajine v roku 1964 v rámci Sovietskeho zväzu pričlenili.

„Ideme na Krym preveriť stav demokracie a dodržiavanie ľudských práv. Možno práva sú porušované na Ukrajine a nie na Kryme,“ vyhlásil Marček, ktorý berie na vedomie, že mu zakážu vstup na Ukrajinu. „Bol som tam naposledy v novembri. Bude vidieť, aká je to vláda, ktorá tam vládne,“ dodal.

Na ukrajinský polostrov anektovaný Kremľom by mala vycestovať desaťčlenná delegácia zložená aj z poslancov parlamentu a podnikateľov. Ako dnes pre médiá povedal ukrajinský veľvyslanec na Slovensku Jurij Muška, Ukrajina o tejto plánovanej ceste vie a on z nej nie je šťastný.

„Tí, ktorí navštevujú Krym, porušujú zákony Ukrajiny. Ukrajinská strana bude samozrejme na toto rozhodnutie reagovať. Myslím si, že tie osoby, ktoré navštívia Krym, budú mať zákaz vycestovať na Ukrajinu v budúcnosti,“ priblížil Muška s tým, že už napísal list zástupcom parlamentných strán, aby dohovorili svojim poslancom.