Dankova SNS chce brannou výchovou pripravovať žiakov na obranu vlasti a riešenie krízových situácií

BRATISLAVA 24. mája (WebNoviny.sk) – Slovenská národná strana (SNS) chce v rámci vyučovacieho procesu pripravovať žiakov a študentov na obranu vlasti a riešenie krízových situácií, avšak modernou formou, nie návratom do obdobia spred roku 1989.

Danko odmieta šírené mediálne hlúposti

Slovenská národná strana tak vyvracia tvrdenia odporcov zavedenia brannej výchovy do vyučovania na školách. Vyplýva to zo stanoviska SNS, ktoré agentúre SITA poskytla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.

“Rezorty školstva a obrany v súčasnosti hľadajú najvhodnejšiu formu tak, aby sa mladí ľudia v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu naučili, ako reagovať v krízových situáciách vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravných nehôd, živelných pohrôm a prírodných katastrof, prípadne vplyvom extrémizmu,” uvádza Škopcová s tým, že ak niekto tvrdí, že branná výchova a jej vyučovanie na školách je v súčasnosti nepotrebná, tak zavádza.

“Je neprípustné, aby žiaci a častokrát ani ich učitelia nevedeli reagovať v krízových situáciách. Samozrejme tejto téme sa treba venovať s ohľadom na súčasné spoločenské dianie, moderne, tak, aby išlo o progres a nie návrat do minulosti,“ uviedol predseda SNS a šéf parlamentu Andrej Danko, ktorý je iniciátorom programovej tézy o návrate brannej výchovy.

“Odmietame mediálne hlúposti šírené tzv. komentátormi, ktorí si neoveria informácie a už niekoľko mesiacov šíria klamstvá. Mrzia ma vyjadrenia o podobe brannej výchovy, že sa vraciame do minulosti,” zdôraznil Danko.

Branné hry pre študentov

Škopcová doplnila, že v rámci napĺňania programu SNS pre Bezpečný a Vzdelaný štát ministerstvo obrany v tomto roku pripravilo tzv. branné hry pre študentov stredných škôl vo všetkých samosprávnych krajoch.

Po prediskutovaní školskej reformy zaujme Slovenská národná strana politické stanovisko, kde predstaví najvhodnejšiu formu zvýšenia brannej zdatnosti na školách. „Slovenský národ by si mal budovať svoje povedomie, vlastenectvo a stavať aj na zaužívaných učebných pilieroch, čo je úlohou fungujúceho štátu,“ pripomenul Danko.

Národniari majú v oblasti školstva prioritne záujem aj na zachovaní slovenského jazyka ako maturitného predmetu.

Zároveň naďalej SNS podporuje vo výučbe zavedené základné vzdelávacie priority, akými sú napr. telesná výchova a občianska náuka, ktoré by nemali vymiznúť z riadneho výchovno-vyučovacieho procesu a musia byť posilnené najmä v kvalite.

Sulíkovci brannú výchovu nepodporia

Zavedenie brannej výchovy ako školského predmetu podľa poslanca NR SR Ľubomíra Galka opozičná strana SaS nepodporuje.

Ako povedal Galko minulý týždeň, extrémizmus sa dnes prejavuje na internete, na športových podujatiach, vo vlakoch – a branná výchova tomu nezabráni. “Ak dnes ministri argumentujú tým, že samozvané poloozbrojené skupiny sa tlačia na školy vymývať deťom mozgy, tak toto odstránia tým, že riaditelia a zriaďovatelia škôl ich do škôl vôbec nepustia,” povedal Galko. Dodal, že ani láska k vlasti sa nedá vynútiť na branných cvičeniach, kde sa hádžu granáty do diaľky.

Podľa poslanca je návrh SNS zaviesť do škôl brannú výchovu populistický. Mladí ľudia si vytvárajú pozitívny vzťah k vlasti aj bez brannej výchovy. “Chránia prírodu, historické pamiatky, bojujú za transparentnosť vo verejnom živote. Robia to spontánne a nebudú to robiť na signál,” dodal.