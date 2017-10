Dankova SNS je v prieskume až šiesta. V prvej trojke Smer-SD, SaS a kotlebovci

BRATISLAVA 16. októbra (WebNoviny.sk) – Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali tento víkend, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 26,2 percenta hlasov.

Druhá by bola strana Sloboda a Solidarita (SaS) s podporou 13,8 percenta a prvú trojicu uzatvára Kotlebova Ľudová strana Naše Slovensko so ziskom 10,1 percenta hlasov.

Druhí by boli sulíkovci

Vyplýva to z prieskumu agentúry FOCUS, ktorý robili od 4. do 11. októbra na vzorke 1 003 respondentov starších ako 18 rokov.

Respondenti odpovedali na otázku: “Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?“ Výsledky prieskumu poskytol agentúre SITA Martin Slosiarik.

Parlament bez SMK

Hnutie Sme rodina by volilo 9,4 percenta respondentov, hnutie OĽANO-NOVA 8,5 percenta, Slovenská národná strana má podporu 8,1 percenta opýtaných Kresťanskodemokratickému hnutiu by dalo svoj hlas 7,3 percenta a strane Most-Híd 6 percent účastníkov prieskumu.

Do parlamentu by sa nedostala Strana maďarskej komunity, ktorú by volilo 4,2 percenta respondentov. Podľa prieskumu by 20,1 percenta respondentov nešlo voliť a 12,1 percenta odpovedalo neviem.