Dankova SNS predstaví víziu do parlamentných volieb, na kongrese sa bude riešiť aj zmena stanov

BRATISLAVA 21. júna (WebNoviny.sk) – Slovenská národná strana (SNS) na 26. sneme zhodnotí voľby do Európskeho parlamentu, odovzdá vyznamenanie Rad Martina Rázusa či predostrie víziu do parlamentných volieb 2020. Pre agentúru SITA to uviedol poslanec NR SR za SNS Stanislav Kmec.

„Snem sme zorganizovali na výročie strany, oslavujeme ho každoročne 6. júna. Zhodnotíme eurovoľby i prezidentské voľby. Dáme si nejakú víziu na parlamentné voľby, ktoré nás čakajú, ak sa nič nestane, 29. februára 2020,“ dodal Kmec. Snem bude v sobotu 22. júna vo Zvolene.

Témou kongresu aj úprava stanov

Členovia strany v sobotu upravia stanovy, aby boli v súlade so zákonom o politických stranách, ktorého novela začne platiť od 1. októbra. Schválená novela zavádza novú reguláciu pre voľby do NR SR a Európskeho parlamentu.

Podmienkou pre kandidujúce strany bude, aby strana, ktorá chce ísť do volieb, mala stanovený minimálny počet orgánov a členov orgánov strán. Zo zákona každá strana bude musieť mať revíznu komisiu, rozhodcovský orgán a výkonný orgán (predsedníctvo).

„Pred piatimi rokmi sme zaviedli v stanovách strany vyznamenanie Rad Martina Rázusa. Meno tohtoročného oceneného zatiaľ nepoviem. Bude známe na sobotňajšom sneme,“ povedal Kmec. Rad Martina Rázusa je najvyššie stranícke vyznamenanie osobnostiam SNS za celoživotný prínos pre napĺňanie poslania a cieľov SNS. Udeľuje ho predsedníctvo strany.

Slovenská národná strana oslávila 148 rokov

Slovenská národná strana, ako najstarší politický subjekt, oslávila 6. júna 148 rokov. Ako agentúru SITA informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová, jún je pre SNS mesiacom najdôležitejších udalostí na ceste Slovákov k dôstojnej a hrdej samostatnosti.

Posledné prieskumy ukazujú mierny úbytok preferencií SNS. Podľa júnového prieskumu agentúry Polis, ktorý si dala vypracovať agentúra SITA, by SNS skončila so 7,6 percenta v poradí šiesta. V parlamente by obsadila 13 mandátov. S najlepším výsledkom by skončila strana Smer-SD (18,3 %), druhá by bola koalícia PS/Spolu (15 %) a tretia by bola ĽSNS (11,4 %).

Podľa prieskumu volebných preferencií agentúry AKO z prelomu apríla a mája by národniari skončili na siedmom mieste s ôsmimi percentami. Na prvom mieste by sa umiestnila strana Smer-SD so ziskom 19,1 percenta, na druhom mieste ĽSNS (13,9 %) a prvú trojicu uzatvorila v prieskume koalícia Progresívne Slovensko/Spolu – občianska demokracia so ziskom 13,7 percenta. Tento prieskum ešte nezahŕňal politickú stranu Andreja Kisku.