Aktualizované: Dankova SNS žiadne zdražovanie cigariet nepodporí a chce zvolať koaličnú radu

aktualizované 11. septembra 14:18

Slovenská národná strana (SNS) nepodporí zvýšenie spotrebných daní z cigariet, tabaku a bezdymových tabakových výrobkov.

Povedal to v stredu predseda SNS Andrej Danko, ktorý tak reagoval na v stredu vládou schválený návrh novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorý predpokladá zvýšenie spotrebných daní tak, že cena najpredávanejších cigariet by mala stúpnuť o 40 centov na zhruba 3,80 eura za škatuľku a bezdymových tabakových výrobkov o 50 centov na približne 4 eurá za škatuľku.

„Slovenská národná strana žiadne zdražovanie cigariet nepodporí,“ vyhlásil Danko s tým, že kvôli tomuto návrhu, o ktorom ho koaličný partner vopred neinformoval, hodlá zvolať koaličnú radu.

Danko o návrhu nevedel

Šéf národniarov totiž tvrdí, že o návrhu na zvýšenie spotrebných daní nebol informovaný nie len on, ale ani predsedovia zvyšných koaličných strán Most-Híd a dokonca ani Smeru-SD, ktorého nominantom je aj minister financií Ladislav Kamenický.

„Mne nebude nijaký minister robiť tlačovú besedu, kde ma informuje, že ideme zaťažovať ľudí. Nevidím dôvod na porušovanie koaličnej zmluvy ďalej. Ani jeden sme o tomto návrhu nevedeli. Ani Béla Bugár, ani Robert Fico o tomto návrhu nevedeli,“ povedal s tým, že koaličná rada by sa mohla stretnúť už vo štvrtok, prípadne pred mimoriadnou schôdzou parlamentu.

Zároveň dodal, že peniaze, ktoré chce minister financií vybrať cez zvyšovanie daní na cigarety, by mohli byť vybrané aj iným spôsobom. Hovorí, že si vie predstaviť napríklad aplikáciu digitálnej dane, či zaťaženie nezdravých potravín. Zároveň má podľa neho vláda priestor aj na prijímanie motivačných opatrení na šetrenie v štátnej správe. Podľa Danka je ale úlohou ministra financií prísť s takýmito opatreniami vzhľadom na to, aké sú potreby rozpočtu.

Viac ako 100 miliónov eur do rozpočtu

Spotrebná daň na cigarety aj bezdymové tabakové výrobky sa má zvýšiť. Vláda totiž v stredu schválila návrh ministerstva financií na zvýšenie sadzieb tak, že škatuľka najpredávanejších cigariet by mala zdražieť približne o 40 centov na 3,80 eura, bezdymové tabakové výrobky až o 50 centov na zhruba štyri eurá za škatuľku.

Podľa ministra financií Ladislava Kamenického by tieto zmeny mali priniesť v budúcom roku do rozpočtu celkovo vyše 100 miliónov eur.

Väčšina by mala prísť zo zvýšenia dane na cigarety, až 95 miliónov eur, ďalších šesť miliónov eur by malo priniesť zdvojnásobenie spotrebnej dane na bezdymové tabakové výrobky. V ďalších rokoch by mal dodatočný výnos spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov stúpnuť na takmer 140 miliónov eur.