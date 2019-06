Danko pozval Lukašenka neoficiálne, konanie Čaputovej považuje za zbytočné

BRATISLAVA 30. júna (WebNoviny.sk) – Konanie prezidentskej kancelárie v prípade bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka bolo zbytočné.

V relácii V politike na TA3 to uviedol predseda Národnej rady SR a predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko. Povedal to v súvislosti s tým, že prezidentka Zuzana Čaputová po tom, ako Danko pozval bieloruského prezidenta na oslavy SNP, vyslala signál do Bieloruska, že pozvanie nebolo poslané z úradu prezidentky.

Lukašenko pozvanie neprijal

Ako Danko ďalej podotkol, nešlo o oficiálne pozvanie a ani ho Lukašenko neprijal.

„To, čo urobila prezidentská kancelária, bola zbytočná selekcia, lebo nemám vedomie, že by tak postupovali voči Putinovi či Trumpovi. Došlo k spleteniu pozvania na oficiálnu návštevu a na oslavy SNP. Ja si stojím za tým a hlboko sa klaniam bieloruskému národu, že Bielorusi patria na tieto oslavy v najvyššom zastúpení,“ konštatoval a dodal, že cez prezidentskú kanceláriu pozýval partnerov z parlamentu a keď prezidentka začala selektovať hostí podľa svojho politického postoja, išiel ju poprosiť, aby sa to nerobilo.

Dôležitá spolupráca európskych armád

Pokiaľ ide o Deklaráciu o zahraničnopolitickej orientácii Slovenska, predseda národnej rady uviedol, že pre neho je dôležitá spolupráca európskych armád ako priorita.

„Tá je strategická aj pre bezpečnosť Európy a dnes EÚ musí otvárať tému či členské štáty zotrvajú v NATO v nejakej platforme spolupráce, alebo sa budeme baviť o európskej armáde,“ podotkol. Takisto uviedol, že najlepšia cesta je rakúska cesta, cesta neutrality, aj členstva v únii a v eurozóne.