Dankovi v Knessete zahrali len jednu slohu hymny, v minulosti sa to stalo aj Radičovej

JERUZALEM 3. júla (WebNoviny.sk) – Predsedu NR SR Andreja Danka v utorok v izraelskom Knessete privítali len jednou slohou slovenskej štátnej hymny, aj keď oficiálne má dve.

Keďže v Izraeli je súčasne aj český predseda Senátu Milan Stěch a pred Knessetom ich vítali spoločne, najprv v podaní dychovej hudby zaznela česká a po nej jedna sloha slovenskej štátnej hymny.

Kedysi prvá sloha Kde domov muj a prvá sloha slovenskej hymny Nad Tatrou sa blýska boli hymnou spoločného štátu Čechov a Slovákov.

Ako však pre agentúru SITA vysvetlila odborníčka na protokol z banskobystrickej Univerzity Mateja Bela z Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie Mária Holubová, táto verzia v prípade, že slohy predelili, v zahraničí postačuje.

Prvé slohy hymien v Knessete predelili, bola medzi nimi prestávka. „Nie je to žiadny protokolárny lapsus,“ povedala s tým, že sa to bežne deje. Ako však zdôraznila, iné by to bolo na Slovensku, ak by sa hymna spievala.

Nie je to prvýkrát, čo slovenskému štátnemu predstaviteľovi zahrali skrátenú verziu hymny. V roku 2011 sa takto začala oficiálna návšteva predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej v Chorvátsku. Pri jej privítaní zahrala dychová hudba len prvú slohu slovenskej štátnej hymny.