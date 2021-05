Daňová brzda nepatrí do zákona o rozpočtovej zodpovednosti, tvrdí šéf odborárov Magdoško

Zakomponovanie daňovej brzdy nepatrí do novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Po rokovaní tripartity to povedal prezident Konfederácie odborových zväzov SR Marián Magdoško. Aktuálne je návrh novely ústavného zákona v parlamente v druhom čítaní.

Prvýkrát rokovanie o tomto bode posunuli ešte v polovici decembra minulého roka, odvtedy ho stále presúvajú. Zaradený by mal byť na ďalšiu schôdzu, ktorá by sa mala začať 15. júna.

Kompromis by bol dobrý

Ako ďalej uviedol viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Rastislav Machunka, zvyšovanie daní vnímajú citlivo. Podľa neho by bolo dobré, keby politici dospeli ku kompromisu.

„Napríklad zastabilizovaním výdavkov, resp. podielu daní na hrubom domácom produkte, ktorý je v súčasnosti niekde okolo 40 % HDP. Niekde okolo tohto čísla by sa to mohlo zastabilizovať. Pre oblasť konsolidácie verejných financií by to bolo postačujúce,“ povedal Machunka.

Dôvodom odkladania novely ústavného zákona je nezhoda v rámci koalície, pričom strana SaS presadzuje zakomponovanie daňovej brzdy.

Stopka pre vyššie dane

Ich cieľom je, aby sa nezvyšovali daňovo-odvodové príjmy štátu, teda, aby ľudia nemuseli platiť čoraz vyššie dane a odvody.

Predseda parlamentného výboru pre financie a rozpočet Marián Viskupič (SaS) v utorok po rokovaní tripartity povedal, že daňová brzda je potrebná a stále hľadajú kompromis. Navrhujú riešenia a podľa jeho slov zľavili zo svojich nárokov.

Cieľom aktuálne vypracovanej novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti je napríklad naviazanie sankčných pásiem dlhovej brzdy na čistý dlh, či zavedenie výdavkových limitov, aby vláda nemíňala viac, ako si pôvodne v rozpočte naplánovala.