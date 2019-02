Daňové zaťaženie práce je podľa Európskej komisie na Slovensku nadpriemerné

BRATISLAVA 28. februára (WebNoviny.sk) – Slovenské verejné financie ťažia predovšetkým zo zdaňovania práce. Výhodnejšie pre hospodársky rast ako aj stabilitu verejných financií by pritom bolo presunúť daňové zaťaženie z práce na zdaňovanie majetku a environmentálne dane, ktoré sa považujú za menej škodlivé pre rast.

Prevaha príjmov

Konštatuje to vo svojej aktuálnej správe o Slovensku Európska komisia (EK), podľa ktorej daňové a odvodové príjmy z práce tvorili v roku 2016 na Slovensku až 53,9 % celkových daní, kým priemer Európskej únie predstavoval 49,7 %. Naopak, podiel príjmov zo spotreby a kapitálových daní je pod priemerom únie.

„Prevaha príjmov súvisiacich so zamestnanosťou spôsobuje, že verejné financie sú vystavené cyklickým a štrukturálnym zmenám na pracovnom trhu, a to aj v dôsledku vyššej automatizácie a prechodu na priemysel 4.0,“ konštatuje v správe Európska komisia.

Príjmy Slovenska z majetkových a environmentálnych daní patria pritom podľa Bruselu medzi najnižšie v rámci Európskej únie. Majetkové dane dosahovali v roku 2017 iba 0,4 % HDP, kým priemer v únii bol 1,6 % HDP. Podiel environmentálnych daní na Slovensku predstavoval 1,8 %, kým v únii to bolo 2,4 %

Zníženie priamych daní

„Je to náznak, že Slovensko možno nedostatočne využíva zdaňovanie majetku a environmentálne dane ako zdroje príjmu,“ konštatuje v správe komisia s tým, že dobre navrhnutými politikami by sa potenciálne mohlo presunúť daňové zaťaženie preč zo zaťaženia práce a zraniteľné skupiny, ako napríklad rodiny s nízkymi príjmami, by sa mohli ochrániť pred prílišným zvyšovaním daní.

Podľa poslanca opozičného hnutia OĽaNO Eduarda Hegera tak aj Európska komisia potvrdzuje, že rozloženie daní medzi jednotlivé skupiny obyvateľstva na Slovensku je zlé a nevyvážené. „Z toho jasne vidieť, že slovenskú ekonomiku a štátny rozpočet ťahajú hlavne pracujúci ľudia. To je jeden z dôvodov, prečo Slovensko už niekoľko rokov stagnuje a nedobieha priemer životnej úrovne Európskej únie,“ tvrdí.

Na Slovensku je tak podľa Hegera nevyhnutné začať so zmenami daňového mixu a s potrebnými opatreniami na zlepšenie stále sa zhoršujúceho podnikateľského prostredia. Za potrebné považuje predovšetkým zníženie priamych daní tak, ako na to poukazuje Európska komisia, minimalizovať vládne zásahy do podnikania v podobe rôznych daňových výnimiek alebo dotácií a znížiť byrokraciu.