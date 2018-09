Dánska polícia uzavrela mosty a dopravu na ostrove Sjaelland, dôvodom je pátranie po nebezpečnej osobe

KODAŇ 28. septembra (WebNoviny.sk) – Dánska polícia v piatok odrezala ostrov Sjaelland, na ktorom leží aj hlavné mesto Kodaň, od zvyšných častí krajiny a zastavila dopravu aj do susedného Nemecka a Švédska.

Dôvodom je „veľká policajná operácia“. Spravodajský portál BBC s odvolaním sa na miestne médiá informuje, že muži zákona pátrajú po „nebezpečnej osobe“. Švédsky denník Aftonbladet citoval nemenovaný policajný zdroj, podľa ktorého polícia hľadá auto so švédskou poznávacou značkou, a to v súvislosti s únosom. Dánska televízia TV informovala, že sa na diaľnici neďaleko mesta Roskilde nachádzala policajná helikoptéra a pátrací tím so psami.

Polícia pre akciu zablokovala mosty na ostrov Fyn a do Švédska, kam rovnako, ako do Nemecka, zastavila aj trajektovú dopravu. Obmedzenia sa dotkli aj vlakovej dopravy. Uzavretia mostov spôsobili veľké dopravné zápchy.

