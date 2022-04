Dánsko zrušilo všetky opatrenia súvisiace s koronavírusom, pri vstupe do krajiny nepotrebujete očkovanie ani test

Dánsko zrušilo od konca marca všetky opatrenia týkajúce sa vstupu do krajiny, ktoré súviseli s pandémiou koronavírusu. Pri vstupe do krajiny nie je potrebné preukázať sa ani dokladom o očkovaní, testovaní či prekonaní ochorenia COVID-19.

Nie je povinná karanténa a nevyžaduje sa ani žiadna registrácia pred vstupom do krajiny. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.

Rezort diplomacie však naďalej pred vstupom do Dánska odporúča sledovať oficiálne webové stránky dánskych úradov, keďže podmienky vstupu do krajiny sa môžu vzhľadom na vývoj pandémie neustále meniť. „V prípade nutnosti argumentácie na hranici je tiež výhodné poznať oficiálny dánsky zdroj informácií týkajúci sa aktuálne platných nariadení,“ uvádza rezort diplomacie.

MZVEZ SR tiež upozorňuje cestujúcich, aby si pred cestou do Dánska overili aj prepravné podmienky jednotlivých leteckých či iných dopravných spoločností, ktorými budú do Dánska cestovať. Každý dopravca totiž môže mať svoje vlastné podmienky, ktorými sa cestujúci majú riadiť pri vstupe do Dánska či tranzitom cez ďalšie krajiny.