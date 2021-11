Dario Cologna oznámil blízky koniec kariéry, na ZOH v Pekingu chce posledný raz zabrať naplno

Jeden z najlepších bežcov na lyžiach v 21. storočí Dario Cologna sa po nadchádzajúcej sezóne rozlúči s kariérou. Ešte predtým si však 35-ročný Švajčiar chce splniť sen o zlatej medaile aj zo štvrtých zimných olympijských hier. Jeho hlavným cieľom pre poslednú súťažnú sezónu budú hry v Pekingu 2022.

Na konte má viacero cenných kovov

Na pripomenutie Cologna má v zbierke zlato z behu na 15 km voľnou technikou z Vancouveru 2010 aj Pjongčangu 2018. Na ZOH 2014 v Soči získal dokonca dve zlaté medaily – na 15 km klasickou technikou aj v skiatlone na 30 km.

Okrem toho vlastní aj tri cenné kovy z majstrovstiev sveta a štyri veľké krištáľové glóbusy za celkový triumf vo Svetovom pohári vrátane 26 víťazných pretekov.

Kariéru ukončí v Pekingu

„Už som sa rozhodol, že po tejto sezóne skončím, a chcel som to dať na známosť v predstihu. To preto, aby som si zachoval chladnú hlavu a mohol sa koncentrovať iba na športové ciele. V Pekingu ma však čaká ešte jeden vrchol kariéry. Budú to moje štvrté zimné olympijské hry a chcem tam ešte raz zabrať naplno,“ cituje Daria Colognu oficiálny web Švajčiarskeho lyžiarskeho zväzu.

Bežci na lyžiach rozbehnú olympijskú sezónu v posledný novembrový víkend na severe Európy. Na tradičnom mieste v stredisku Ruka pri Kuusame budú mať muži v dňoch 26.- 28. 11. na programe šprinty aj 15 km klasickou technikou plus stíhacie preteky na 15 km voľnou technikou. Ženy sa tam predstavia v šprinte klasicky, 10 km klasicky a stíhačke na 10 km voľne.