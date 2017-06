Darovanie krvi by ste nemali robiť pre plakety. Pozrite sa, aké sú podmienky

reklama:

reklama:

reklama:

Ak ste sa rozhodli darovať krv, tak sa chystáte urobiť správnu vec. Darovaním krvi môžete zachrániť život chorému človeku, predčasne narodenému dieťaťu či osobe, ktorá náhle potrebuje operáciu, napríklad z dôvodu nehody alebo iného úrazu.

Darovanie krvi je obmedzené. Interval darovania krvi u mužov je raz za tri mesiace a u žien raz za štyri mesiace. Krv môžete darovať na určitých pracoviskách Národnej transfúznej služby SR alebo formou mobilného odberu na pracoviskách, v školách a podnikoch. Darovanie krvi je dobrovoľné. Už po prvom darovaní krvi budete zapísaný v evidencii darcov krvi.

Kto môže darovať krv?

Darcom môže byť každý fyzicky i duševne zdravý človek. Prvodarca, ktorý má výborný zdravotný stav a je odporučený vlastným všeobecným lekárom ako vhodný darca.

Za jubilejné bezpríspevkové darovanie krvi sa darca oceňuje plaketami profesora MUDr. Jana Janského a medailou profesora Jána Kňazovického. Tieto ocenenia udeľuje Slovenský Červený kríž. Darovanie krvi by ste však nemali robiť pre plakety, ale kvôli záchrane a pomoci tým, ktorí to potrebujú.

Oceňovanie darcov krvi plaketami podľa počtu odberov:

Bronzová plaketa Strieborná plaketa Zlatá plaketa Diamantová plaketa Kňazovického medaila Ženy 10 20 30 60 80 Muži 10 20 40 80 100

Čo potrebujete vedieť predtým, než sa tak rozhodnete? Komu krv darujte a kto môže byť darcom?

Predtým než sa rozhodnete darovať krv, preštudujte si podmienky pre darcov krvi!

Podmienky pre darovanie krvi spĺňate, ak:



Máte vek od 18 do 60 rokov .

. Vaša telesná hmotnosť je minimálne 50 kg .

. Nie ste nosičom vírusu HIV .

. Nie ste po prekonaní iného závažnejšieho chronického ochorenia.

Príprava pred darovaním krvi

Predtým, ako sa vyberiete darovať krv, nezabudnite ani na prípravu. Pred darovaním krvi by ste mali dostatočne oddýchnutý, preto po nočnej v práci radšej darovať krv nechoďte. Na raňajky si doprajte niečo sladké, napríklad chlieb s maslom a džemom a mali by ste vypiť aspoň 0,5 litra tekutín. Aj deň pred darovaním krvi by ste mali piť dostatočne veľa tekutín, najlepšia je voda alebo ovocné džúsy.

Pred realizáciou odberu krvi je potrebné vyplniť dotazník. Dotazník slúži ako celkový záznam a zhrnutie vašeho terajšieho i predchádzajúceho zdravotného stavu. Pri vypĺňaní dotazníka je dôležité, aby ste uvádzali informácie podľa skutočnosti a nič nezamlčali. Dotazník sa vyhodnotí a na základe toho sa zistí, či ste vhodným potenciálnym darcom vzácnej tekutiny.

Testovanie a odpovede v dotazníku sa berú ucelene, komplexne. Preto jedna odpoveď “nie”, nemusí hneď znamenať vyradenie z evidencie darcov krvi. Avšak v dotazníku sa nachádzajú aj smerodajné otázky, v ktorých istá odpoveď môže znamenať aj zamietnutie darcovstva.

Nie vždy a každý človek môže krv darovať. Aké sú prekážky spojené s darcovstvom?

Kto darovať krv nemôže?

Tehotné a dojčiace ženy. Žena počas tehotenstva nemôže darovať krv. Môže tak urobiť najskôr šesť mesiacov po ukončení dojčenia.

po ukončení dojčenia. Darovať krv nemôžu ani ľudia, ktorí v minulosti už dostali transfúziu krvi.

ani ľudia, ktorí v minulosti už dostali transfúziu krvi. Darovanie krvi je zakázané aj ľuďom, ktorí trpia celiakiou.

aj ľuďom, ktorí trpia celiakiou. Takisto majú zakázané darovať krv ľudia, ktorí majú vážnejšie psychické či fyzické ochorenie.

Dočasné vyradenie z evidencie darcov krvi nastáva vtedy, ak:

Máte nové a čerstvé tetovanie. Samotné tetovanie nezabraňuje darovať krv, avšak ak je čerstvé, treba počkať aspoň 6 mesiacov .

. Po operácii a endoskopických vyšetreniach. Vtedy môžete darovať krv najskôr pol roka po zákroku.

po zákroku. Ak trpíte dočasnou alergiou .

. Vtedy, ak práve užívate antibiotiká .

. Ženy počas menštruácie. Darovať krv nemôže žena počas menštruácie a najskôr tak môže urobiť až sedem dní po jej trvaní.

Na záchranu života je veľmi potrebné darovanie krvnej plazmy (plazmaferéza). Pri odbere krvnej plazmy dochádza k štiepeniu krvných buniek, ktoré sú potrebné pre určitých pacientov a na rôzne liečebné prípravky.

Ak spĺňate podmienky a máte pocit, že ste vhodným darcom, ktorý chce nezištne pomôcť ľuďom, tak neváhajte! Podieľajte sa na záchrane zdravia ľudí, ktorí sú závislí od darcov tejto neoceniteľnej tekutiny. Nielenže pomôžete im, ale pomôžete tým aj sami sebe.