Decathlon otvára 12. predajňu v Martine

Francúzsky športový predajca Decathlon prichádza udržateľne sprístupniť radosť a benefity zo športovania do hlavného centra národného a kultúrneho života Slovenska, mesta Martin.

Sieť kamenných predajní sa rozrastie o 12. v poradí a to 5. novembra o 9:00 v obchodnom centre Tulip. Martin a blízke okolie sa môžu tešiť na širokú ponuku športového oblečenia a vybavenia pre začiatočníkov, pravidelných, ale aj pokročilých športovcov. Predajňa bude na prvom poschodí s dvoma vstupmi. Jeden z vnútornej strany obchodného centra a druhý z vonkajšej strany od rieky Turiec. Zákazníci budú mať k dispozícií neplatené vonkajšie parkovisko, hneď vedľa vstupu do predajne, čo uľahčí ich nákupy. Predajňa s rozlohou 1 500 m2 ponúkne širokú ponuku športového oblečenia a vybavenia s viac ako 55 športami so silným zastúpením turistiky, lyžovania, cyklistiky, fitnes, poľovníctva, ale nájdete tu aj vodné športy, futbal, box či tenis. Pre skvalitnenie nákupného procesu budú k dispozícií samoobslužné pokladne, služby doplnia servis (lyží, snowboardov, korčúľ, bicyklov i kolobežiek) a showroom, kde si budú môcť zákazníci vystavené produkty priamo otestovať.

Foto: Decathlon

„Najväčšia výzva pre mňa bola navrhnúť s tímom produktových špecialistov dostatočne zaujímavú ponuku športov, ktorá bude dostupná pre mnohých. Navyše sa snažíme čoraz vo väčšej miere používať ekologické, recyklované a znovu obnoviteľné materiály pri výrobe našich produktov, ako aj pri komunikačných materiáloch v našich predajniach. Teším sa, že môžem viesť a otvoriť novú predajňu a verím, že Decathlon Martin prinesie aktívne žijúcim obyvateľom v regióne nové možnosti objavovania športov.,“ hovorí riaditeľ predajne a vášnivý športovec Michal Chovan.

Základným pilierom pre omnichannel (viackanálovú) stratégiu Decathlon je inovácia, zlepšovanie ponuky, kvality, odolnosti našich produktov a zabezpečenie dobrého zákazníckeho servisu. Celú športovú ponuku Decathlonu, 15 000 produktov a 55 športov, môžu zákazníci objaviť prostredníctvom internetového obchodu www.decathlon.sk, ktorý ponúka tri služby zdarma (Klikni & Vyzdvihni / E-rezervácie s vyzdvihnutím na predajni / Výmena & Vrátenie tovaru až do 365 dní) a dve služby platené (Dopravu priamo domov, alebo na výdajné miesto).

