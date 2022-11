Decathlon otvoril svoju najsevernejšie položenú predajňu v Liptovskom Mikuláši

Francúzsky reťazec športových predajní Decathlon pokračuje v udržateľnom sprístupňovaní radosti a benefitov zo športovania čo najväčšiemu počtu ľudí. Otvára v poradí 13 predajňu na severe Slovenska v známej nákupnej časti Liptovského Mikuláša.

Predajňa sa nachádza v Retail parku na Kamennom poli a svojou rozlohou 1200 m2 predajnej plochy je najkompaktnejšia spomedzi všetkých Decathlon predajní.. Koncept predajne je postavený na myšlienke poskytnúť efektívny nákupný proces. Zákazník rýchlo nájde to, čo potrebuje v priebehu pár minút. Ponuka športového oblečenia a vybavenia je zameraná na lokálne potreby tejto oblasti. Nájdete tu športy ako turistika, lyžovanie, snowbordovanie, zimné korčuľovanie, cyklistika, poľovníctvo, jazdectvo, či plávanie. Pestrú ponuku dopĺňajú športy ako beh, fitnes, rybolov, futbal, basketbal alebo letné korčuľovanie.

Foto: Decathlon

„Teší nás, že sa nám podarilo otvoriť našu novú predajňu práve na Liptove, v tak významnom centre športu a turizmu. Veríme, že aj vďaka centrálnej polohe v srdci najsilnejšej nákupnej zóny si nás zákazníci, ale aj turisti, z celého regiónu bez problémov nájdu“, hovorí manažér expanzie Roman Baník.

Foto: Decathlon

Decathlon si pri vývoji svojich produktov dáva záležať na dizajne, testovaní a kvalitnej výrobe za dostupné ceny pre každého, či už so športom začínate, alebo ste profesionáli. Okrem pestrej ponuky športového oblečenia a vybavenia, si návštevníci môžu vyskúšať a otestovať produkty priamo v predajni. „Najväčšou výzvou bolo pripraviť pre zákazníkov lokálnu ponuku, šitú na mieru potrebám domácich aj turistov. Verím, že si naši zákazníci vždy nájdu to, čo potrebujú. So samotným nákupom a poradenstvom vždy ochotne pomôže náš vyškolený tím nadšených športovcov. Bolo náročné vybrať zo stovky životopisov „hŕstku“ tých, ktorí spoločne so mnou budú súčasťou tohto projektu. Podarilo sa to! Sme tím športovcov, ktorých spája hlad po úspechu a tým je pre nás spokojný zákazník“, hovorí riaditeľ predajne Ján Pažický.

Foto: Decathlon

Služby dopĺňa servis bicyklov a lyží Decathlon značiek, brúsenie korčúľ, či výnimočná možnosť vrátiť alebo vymeniť produkt do 365 dní od nákupu. Ak máte radšej nakupovanie z pohodlia domova, produkt si môžete objednať na www.decathlon.sk a nechať si ho doviezť za poplatok až domov, na výdajné miesto, alebo zadarmo na predajňu.

