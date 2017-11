Degeneratívne ochorenie chrbtice je liečiteľné – impedančnou terapiou

BRATISLAVA 28. novembra 2017 (WBN/PR) – Degeneratívne zmeny chrbtice je možné vyliečiť tzv. impedančnou terapiou, ktorá dokáže ovplyvniť stratené regeneračné schopnosti organizmu. Vyplýva to zo záverov medicínskej odbornej činnosti neurológa MUDr. Pavla Kostku, ktorý svoju teóriu liečby predstavil lekárom na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity. Záujem o biomedicínsky výskum tohto spôsobu liečby potvrdil profesor neurológie MUDr. Ján Benetín, ako aj prorektor Slovenskej zdravotníckej univerzity pre vedu a výskum docent MUDr. Martin Gajdoš.

Medicínskou odbornou činnosťou tejto oblasti sa MUDr. Kostka zaoberá už od roku 1996. Ako vysvetlil, podstatnou samotnej impedančnej terapie je schopnosť ovplyvniť stratené regeneračné schopnosti organizmu. Tento jav nazval ako DGU fenomén a doposiaľ bol neho dokázaný na 984 pacientoch. „Degeneratívne ochorenie chrbtice ako civilizačné ochorenie je liečiteľné, ak pacient začne s liečbou včas,” zdôraznil neurológ Kostka s tým, že takýto spôsob liečby doposiaľ nebol prezentovaný nikde vo svete. „U medicínskych autorít a ich odborníkov prevládal názor, že nie je možné, aby sa poškodená medzistavcová platnička zregenerovala, a teda sa jej vrátila jej pôvodná veľkosť a funkcia,“ vysvetlil.

Po absolvovaní impedančných terapií môže pacient znovu vykonávať všetky činnosti ako pred ochorením. Impedančná terapia ako bezlieková liečba degeneratívneho ochorenia chrbtice sa stáva medicínskym postupom s objektívne merateľným výsledkom uzdravenia pacienta. V rámci prednášky na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity sa do diskusie zapojil aj profesor neurológie MUDr. Ján Benetín s prorektorom Slovenskej zdravotníckej univerzity docentom MUDr. Martinom Gajdošom. „Teória nás veľmi zaujala. Máme záujem, aby sa na našej univerzite začali overovať medicínske závery tejto teórie a prijímali stanoviská, ako ďalej postupovať, aby sa podarilo metódu impedančnej terapie rozšíriť aj na iné medicínske pracoviská a postupne do nej zapojiť čo najviac lekárov. Radi by sme v budúcnosti taktiež realizovali biomedicínsky výskum,” vyjadril sa docent Gajdoš.

Pre potreby prezentácie tejto metódy vydal neurológ Kostka faktografickú štvorjazyčnú publikáciu Impedančná terapia, ktorá bude slúžiť spolupracovníkom ale aj oponentom k lepšej orientácii pri ďalšom skúmaní účinkov tejto metódy nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách Európskej únie.