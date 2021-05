Dekriminalizácia marihuany? Podľa ministra vnútra Mikulca táto otázka nie je na stole

Otázka dekriminalizácie marihuany nie je na stole. Zdôraznil to minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) na odbornej a politickej konferencii Spravodlivosť pre všetkých – zníženie neprimeraných trestov za marihuanu, ktorá sa uskutočnila v pondelok 17. mája.

Šéf rezortu vnútra doplnil, že je nespochybniteľný fakt, že marihuana je psychotropná látka, ktorá pri používaní mení vnímanie a chovanie človeka.

Marihuanu od iných drog neoddeľujú

Podľa Mikulca je však možné debatovať o tom, či sa dajú znížiť tresty za držanie marihuany pre osobnú spotrebu.

„Je dôležité, aby sme rozprávali o tom, či sadzby, ktoré sú dnes upravené v platnej legislatíve pri užívaní drog, sú relevantné a samozrejme aj o tom, aké sú sadzby v rámci toho, keď niekto s drogami obchoduje a vyrába ich,“ dodal.

Minister vysvetlil, že v súčasnej dobe neexistuje osobitná časť, ktorá by oddeľovala marihuanu od ostatných omamných a psychotropných látok.

Šéf rezortu vnútra na konferencií ponúkol aj údaje z dlhodobých štatistík Kriminalistického a expertízného ústavu Policajného zboru. Ten eviduje, že percentuálna zložka THC, teda účinnej látky marihuany, sa rokmi navyšuje.

Syntetické náhrady sú nebezpečné

„Kým v roku 2000 bola približne táto zložka THC päť až desať percent, v dnešnej dobe je to až cez 20 percent. Kým v roku 2000 bola väčšina marihuany pestovaná vo vonkajších priestoroch alebo v skleníku, dnes väčšina produkcie pochádza zo špecializovaných laboratórií,“ pokračoval Mikulec.

Rovnako minister upozornil na nebezpečnosť syntetických náhrad marihuany. Tie majú vysoký obsah THC a ich účinnosť je vyššia.

„Ich cena je však pomerne nízka, čo spôsobuje, že tieto drogy sú populárne najmä u sociálne vylúčených skupín obyvateľstva. V roku 2018 bolo zaznamenaných niekoľko prípadov, keď nastalo úmrtie po použití syntetickej náhrady marihuany,“ zdôraznil.

Mikulec spomenul aj nebezpečenstvo šoférovania pod vplyvom marihuany. „Podľa zistení, ktoré máme k dispozícii, až 80 percent dopravných nehôd, ktoré sú pod vplyvom omamných a psychotropných látok, sú spôsobené po požití marihuany,“ povedal.

Vlani zadržali 51 kíl marihuany

Podľa štatistík ministerstva vnútra je však drogová trestná činnosť na Slovensku v posledných rokoch ustálená. Za minulý rok zaznamenali 1513, za 2019 to bolo 1723 a za rok 2018 evidujú 1573 trestných činov. Objasnenosť trestnej činnosti sa pohybuje na úrovni 70 percent.

Na konferencií sa k trestnej činnosti v súvislosti s drogami vyjadroval aj prezident Policajného zboru Peter Kovařík.

„Naše trestné právo nerozlišuje špecificky nejakú trestnú činnosť, ktorá sa týka mäkkých drog a tvrdých drog. Treba sa ale vážne zaoberať rozdielom, ktorý sa tu objavuje,“ uviedol. Polícia minulý rok zadržala 51 kilogramov marihuany a 1518 kilogramov metanfetamínu.

Drogová činnosť však pre políciu prináša aj ďalšie problémy. „Užívatelia drog si hľadajú prostriedky na to, ako si drogy zabezpečiť. My to vidíme v štatistikách majetkovej trestnej činnosti. Väčšinou pokiaľ sa to týka marihuany, tak sa stretávame s pouličnou činnosťou, ako napríklad rôzne krádeže. Tam, kde tá spotreba začína byť vysoká, tak tá závažná trestná činnosť rastie,“ objasnil Kovařík.