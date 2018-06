Del Potro po náročnom súboji porazil Čiliča, v semifinále na Roland Garros vyzve Nadala

PARÍŽ 7. júna (WebNoviny.sk) – Posledným semifinalistom dvojhry mužov na Roland Garros sa stal argentínsky tenista Juan Martín Del Potro. Vo štvrtok dohrávanom stretnutí štvrťfinále na druhom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny na antuke v Paríži nasadená päťka zvíťazila nad turnajovou trojkou Chorvátom Marinom Čiličom 7:6 (5), 5:7, 6:3, 7:5.

Emócie sú veľké

V súboji o miestenku vo finále Del Potro narazí na najvyššie nasadeného Španiela Rafaela Nadala. Del Potro môže za postup medzi najlepšiu štvorku turnaja počítať s odmenou 560-tisíc eur brutto, do rebríčka si pripíše 720 bodov. ČIlič získa za štvrťfinálovú účasť 360 bodov a prémiu 380 000 eur.

Po postupe do semifinále Argentínčana premohli emócie a rozplakal sa. „Je náročné pre mňa vôbec hovoriť, emócie sú veľké. Je to už dosť dlho, čo som sa dostal tak ďaleko na antuke. Odvtedy mi môj zdravotný stav nedovoľoval hrať tak, ako som chcel. Som šťastný a chcem sa poďakovať svojmu tímu aj fanúšikom za podporu. Cítim sa v Paríži ako doma. Nadal v semifinále? Je to veľká výzva. Neviem, či zvíťazím, ale je pre mňa veľmi dôležité, že cítim vašu podporu,“ prihovoril sa so slzami v očiach Del Potro fanúšikom v Paríži v televíznom rozhovore na Eurosporte.

V závere Čilič stratil servis

Prvý set museli v tajbrejku za stavu 5:5 prerušiť pre tmu. V štvrtkovej dohrávke využil Del Potro v skrátenej hre svoj prvý setbal a ujal sa vedenia 1:0 na sety. V druhom dejstve si obaja súperi dokázali udržať svoj servis až do stavu 4:4, následne Argentínčan prišiel o podanie, Čilič išiel podávať na víťazstvo v sete, no Del Potro odpovedal rovnako a vyrovnal na 5:5, Čilič sa však nevzdal, znovu získal súperovo podanie a za stavu 6:5 pri svojom servise využil prvý setbal a dorovnal na 1:1 na sety.

Čiličovi patril úvod tretieho dejstva, dostal sa do vedenia 2:0, ktoré však neudržal. Za stavu 3:1 získal Del Potro päť hier za sebou a v treťom sete triumfoval v pomere 6:3. O osude štvrtého dejstva rozhodla 11. hra, v ktorej Čilič stratil svoj servis a v následnom gene využil Del Potro pri svojom podaní prvý mečbal a postúpil do finále.

Minulý rok skončil vo štvrťfinále

Dvadsaťdeväťročný Čilič (4. v rebričku WTA) a rovnako starý Del Potro (6.) odohrali trináste vzájomné stretnutie. Argentínčan dokázal triumfovať už v 11. zápase. Na Roland Garros sa stretli aj v roku 2012, Del Potro vtedy zvíťazil 6:3, 7:6 (7), 6:1.

Víťaz Davis Cupu s tímom Argentíny v roku 2016 Del Potro sa v Paríži dostal najďalej do semifinále v roku 2009, v súboji o postup do finále prehral v päťsetovej bitke so Švajčiarom Rogerom Federerom 6:3, 6:7 (22), 6:2, 1:6, 4:6. V hlavnej súťaži na parížskej antuke sa predstavil ôsmykrát.

Víťaz US Open 2014 Čilič dosiahol minuloročnou účasťou vo štvrťfinále svoje kariérne maximum v Paríži, medzi najlepšiu štvorku ho nepustil Švajčiar Stan Wawrinka (3:6, 3:6, 1:6). Pre rodáka z Medžugoria Čiliča bol tohtoročný štart v Paríži dvanástou účasťou v hlavnej súťaži.