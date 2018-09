Del Potro zdolal na US Open ambiciózneho Čoriča, vo štvrťfinále vyzve šampióna z turnaja v Miami

NEW YORK 3. septembra (WebNoviny.sk) – Výborný výkon podal v osemfinále záverečného grandslamového turnaja US Open Del Potro. Argentínčan nasadený ako tretí zdolal ambiciózneho Chorváta Bornu Čoriča (20.) 6:4, 6:3, 6:1 a v New Yorku stále zostáva tento rok bez straty setu. Šampión z roku 2009 a vlaňajší semifinalista Del Potro zahral 33 víťazných úderov a 80% situácií po I. podaní premenil na body.

Prišiel o jediný servis

Zužitkoval 5 zo 14 brejkových príležitostí, sám prišiel o servis jediný raz. „Vyhrávať v troch setoch je dôležité pre telo, nohy aj celkovo fyzickú kondíciu. Každý nový zápas je však bitka, na ktorú musíte byť stopercentne pripravený. Nezáleží na tom, v koľkých setoch zvíťazíte,“ cituje čoskoro tridsiatnika Del Potra portál ATP World Tour.

V osmičke na neho čaká najvyšší hráč v štartovnom poli Isner, tohtoročný šampión Miami a semifinalista Wimbledonu, Práve na „harde“ v Miami sa v semifinále tento rok po vzájomnom súboji tešil Isner. Celkovo Argentínčan vedie nad Američanom 7-4. „Neviem, čo sa stane na kurte, ale pre oboch to bude veľká výzva,“ uviedol Del Potro.

Isner v osmičke po druhý raz

Medzi prvými dvojicami vo štvrťfinále dvojhry mužov na záverečnom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny US Open v New Yorku sú: Rafael Nadal (Šp.-1) – Dominic Thiem (Rak.-9) a Juan Martín Del Potro (Arg.-3) – John Isner (USA-11).

Zatiaľ čo Nadal postúpil medzi osmičku najlepších na newyorskom „betóne“ desiaty a Del Potro šiesty raz, Isner sa tam objaví len druhýkrát a Thiem bude mať v tejto fáze turnaja premiéru.