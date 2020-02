Delta Air Lines a American Airlines pozastavujú lety do Číny, môže za to koronavírus

Americké letecké spoločnosti Delta Air Lines a American Airlines oznámili, že pozastavujú všetky lety medzi USA a Čínou, keďže sa naďalej šíri nový koronavírus. Firma American Airlines prerušuje lety do Číny do 27. marca. Spoločnosť Delta bude do Číny lietať ešte do 6. februára, aby cestujúci, ktorí sú v krajine, mohli odletieť, a potom lety preruší do 30. apríla.

Delta a American Airlines uviedli, že prerušením letov reagujú na prudký pokles dopytu a na odporúčanie amerického ministerstva zahraničných vecí, aby obyvatelia krajiny pre šírenie vírusu do Číny necestovali.

Niekoľko veľkých leteckých spoločností iných krajín vrátane Air France, British Airways a Scandinavian Airlines prepravu do Číny prerušili už skôr.