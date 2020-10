Demeš: Víťazstvo Trumpa v amerických prezidentských voľbách sa nedá vylúčiť

V utorok 3. novembra sa budú v USA konať prezidentské voľby, v ktorých proti sebe stoja súčasný líder Bieleho domu Donald Trump a niekdajší viceprezident Joe Biden. Zahraničnopolitický analytik Pavol Demeš v rozhovore pre Webnoviny.sk hodnotí ich doterajšiu predvolebnú kampaň. Hovorí tiež o tom, čo bude vplývať na výsledky volieb.

Ako by ste zhodnotili doterajšiu vládu Donalda Trumpa?

Donald Trump si počínal v Bielom dome nekonvenčne a dosť odlišne od svojich predchodcov. V domácej i zahraničnej politike. Počas uplynulých štyroch rokov sa snažil napĺňať svoje základné volebné heslo America first (Amerika na prvom mieste), čo mnohým Američanom konvenovalo a stále konvenuje.

Svojimi krokmi a štýlom politiky však obyvateľov tejto veľmoci značne rozdelil a spoločnosť polarizoval. V zahraničnej politike výrazne oslabil dôveru USA v multilateralizmus a líderstvo vo svete. Povestné sa stalo jeho tweetovanie, čo skomplikovalo život diplomatov.

Bude mať vplyv na výsledky volieb jeho postoj voči koronakríze?

Je zrejmé, že nebyť prepuknutiu pandémie COVID-19, mal by šancu opäť zvíťaziť, pretože ekonomike USA sa celkom darilo a na strane demokratov sa neobjavil výraznejší, dynamický kandidát.

Trump však koronakrízu podcenil, keď ju pôvodne označil za banálnu a epizodickú infekciu a nedocenil jej obrovský dopad na zdravie a ekonomiku. Dnes za to znáša dôsledky, pretože USA sa stali s vyše 220 000 obeťami rekordmanom v úmrtí na COVID-19 a majú rekordný prepad ekonomiky. To bude mať výrazný vplyv na jeho snahy o znovuzvolenie.

V čom sú tieto voľby odlišné od tých predchádzajúcich?

Do prezidentskej súťaže nastúpili najstarší súperi v dejinách USA. Za republikánov 74-ročný Donald Trump a jeho súper, bývalý viceprezident Baracka Obamu a senátor, Joe Biden oslávi budúci mesiac 78 rokov.

Voľby prebehnú počas devastujúcej pandémie s dopadom na zdravie, ekonomiku, sociálne postavenie ľudí a atmosféru v spoločnosti. Budú sa čiastočne diať i prostredníctvom poštového hlasovania, čo situáciu komplikuje.

Aké sú hlavné témy volieb?

Hlavnými témami kampane sú podľa prieskumov verejnej mienky Pew Research Center – ekonomika, zdravotníctvo, nominácie na Najvyšší súd, pandémia COVID-19 a násilná kriminalita.

Ako vnímate doterajší predvolebný vývoj, aké boli najväčšie prekvapenia, najdôležitejšie momenty?

Prezidentské zápolenie Trump-Biden je o dvoch podobách Ameriky, o dvoch štýloch výkonu politiky. Ide o tvrdú kampaň v značne rozpoltenej krajine s nejasným vývojom doma i vo svete. V prvej televíznej debate prezidentských kandidátov 29. septembra sa ukázalo málo elegancie a veľa invektív. Donald Trump navyše prekvapivo povedal, že nemusí uznať výsledky volieb, ak budú zmanipulované.

Druhá debata, plánovaná na 15. októbra, bola zrušená z dôvodu pozitivity prezidenta Trumpa na COVID-19. Ochorenie prezidenta prebehlo napokon bez výraznejších symptómov a z kampane ho nevyradilo. Je možné očakávať ešte jeden televízny duel. Podľa prieskumov dva týždne pred voľbami vedie Joe Biden asi o 10 percent, no výsledky sú stále otvorené.

Ako hodnotíte kampane Bidena a Trumpa?

Kampane finalistov odrážajú ich životné príbehy a osobnostné profily. Biden je veterán americkej politiky, ktorý strávil desaťročia vo vrcholovej politike a je popredným znalcom zahraničnej politiky. Američanom je známa aj jeho vnútorná sila pri vyrovnaní sa s viacerými osobnými tragédiami, napríklad smrť prvej manželky a dieťaťa počas autohavárie a smrť syna z druhého manželstva na rakovinu.

Pozná už Biely dom z čias svojho viceprezidentovania a je predvídateľný v zahraničnopolitických postojoch. Na pleciach má niektoré kritizované politiky z Obamovej éry. Otázka veku a dynamika je však asi jeho najvýraznejšia slabina.

Donald Trump bol celý profesionálny život biznisman a so svetom politiky mal nepriamu skúsenosť ako developer, miliardár a človek známy z médií. Úrad prezidenta, do ktorého sa dostal navzdory predpovediam väčšiny analytikov a médií, bola jeho prvá politická skúsenosť. Evidentne sa mu táto funkcia páči a má drajv o ňu zabojovať znovu. To, že jeho zvolenie do Bieleho domu nebola len náhoda, a že svojím štýlom a obsahom politiky reflektuje zmeny v americkej spoločnosti dokazuje, že je v tomto finále a nedá sa vylúčiť, že opäť obstojí.

Do akej miery vplýva na tieto voľby zahraničná politika?

Zahraničná politika nemá na tieto voľby výraznejší vplyv. Je asi na šiestom mieste v prioritách. Predstavy kandidátov sú v zásadných rysoch známe. Trump by pokračoval v doterajšej línii, akcentujúcej záujmy Ameriky, tvrdosť voči medzinárodným organizáciám a Číne a ďalších už známych líniách.

Joe Biden prezentoval, že by sa pridal k Parížskej klimatickej dohode, jadrovej dohode s Iránom a nevystúpil by zo Svetovej zdravotníckej organizácie WHO. Teda snažil by sa posilniť americkú zahraničnú politiku, jej širšiu medzinárodnú spoluprácu a angažovanosť vo svete.