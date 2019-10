Demokrati si od Bieleho domu vyžiadali dokumenty týkajúce sa telefonátu Trumpa so Zelenským

Demokratickí poslanci si v rámci vyšetrovania súvisiaceho so snahami o impeachment amerického prezidenta Donalda Trumpa vyžiadali od Bieleho domu dokumenty týkajúce sa jeho telefonátu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Tri komisie zo Snemovne reprezentantov vedúce vyšetrovanie tak spravili prostredníctvom súdnej výzvy, pričom dali Bielemu domu čas do 18. októbra.

Proces impeachmentu

„Hlboko ľutujeme, že nás a národ prezident Trump postavil do tejto pozície, ale jeho konanie nám nedalo inú možnosť, ako vydať túto výzvu,“ uviedli demokrati v liste Bielemu domu.

Podľa nich o dokumenty Trumpa žiadali viackrát, ale on ich odmietol zverejniť, a tak museli pristúpiť k tomuto kroku.

Komisie zároveň varovali, že ak by Biely dom výzvu nedodržal, bol by to „dôkaz o bránení výkonu„. To je delikt, na základe ktorého tiež možno spustiť proces impeachmentu.

Vyšetrovanie Bidenovcov

Hovorkyňa Bieleho domu Stephanie Grisham sa v reakcii na súdnu výzvu vyjadrila, že to „nič nemení„. Demokrati požiadali o dokumenty aj viceprezidenta Mikea Pencea. Jeho žiadajú o objasnenie „akejkoľvek úlohy, ktorú mohol zohrať“ v Trumpových návrhoch Ukrajine.

V telefonickom rozhovore z 25. júla, pre ktorý vyšetrovanie začalo, Trump požiadal svojho ukrajinského kolegu o vyšetrovanie bývalého viceprezidenta a jeho demokratického politického rivala Joea Bidena a jeho syna Huntera.

Na telefonát v auguste upozornil informátor. Trump poprel akékoľvek previnenie a svojich politických oponentov obvinil z „honu na čarodejnice„.