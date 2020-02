Demokratická opozícia je zahnaná do kúta. Tlačí ju Kotleba aj Matovič

Igor Matovič sa môže cítiť ako na koni. V poslednom prieskume AKO, ktorý si objednala televízia TA3, sa so ziskom 13,5 percenta stal lídrom opozície. Úspešne získava hlasy nerozhodnutých aj váhajúcich medzi stranami demokratickej opozície (PS/Spolu, Za ľudí, KDH, SaS).

Len si v tej žiare reflektorov, ktorú on potrebuje viac ako smädný na púšti, asi neuvedomuje, že bez týchto strán sa žiadna obrodná vláda konať nebude.

Schopný, ale nespolupracujúci

Problém Igora Matoviča nie je v jeho nespochybniteľných schopnostiach, ale v jeho najväčšej neschopnosti – konštruktívne spolupracovať. Uspokojenie jeho ega je najdôležitejšie.

Aj keď za cenu odchodov jemu kedysi najbližších spolupracovníkov. Večná ťahúňka Veronika Remišová je len jedna z celého radu. Matovičovi jej odchod ku Kiskovi zjavne neuškodil a asi sa ho ani ľudsky nedotkol.

Nie som empatický? No a čo. Hlavne, že som najviditeľnejší v správach, na sociálnych sieťach, v telke.

Igor ako problém

V polovici januára sa agentúra AKO pýtala ľudí, koho by chceli za premiéra. Na celej čiare vyhral súčasný premiéri Peter Pellegrini, ktorý v prieskume získal až 30,8 percent. Nasleduje ho bývalý prezident a predseda Za ľudí Andrej Kiska so ziskom rovných 23 percent. A za nimi zíva veľká priepasť.

Na treťom mieste by totiž skončil predseda Kotlebovci-ĽSNS Marian Kotleba so ziskom 8,1 percenta. za ním Boris Kollár so 7,9 percentami. Matoviča by si v pozícii premiéra vedelo predstaviť 6,5 percenta voličov, Richarda Sulíka 5,8 percenta.

Michal Truban získal dokonca len 4,2 percenta, Tomáš Drucker rovné štyri percentá. Andrej Danko 3,4 a Štefan Harabin 3,1 percenta.

Necelé tri týždne pred voľbami budú na nás súperiace strany útočiť cez city. Skúsme tomu odolať. Ide o veľa. Spoľahnite sa na rozum, skúsenosť, vlastný príbeh a zodpovednosť za tých, na ktorých nám záleží.