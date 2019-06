Démonická bábika sa vracia do kín vo filme Annabelle 3: Návrat

BRATISLAVA 24. júna (WebNoviny.sk) – Príbeh o zlovestnej bábike zo sveta filmov V zajatí démonov prichádza vo svojom treťom pokračovaní. Tentokrát sú démonológovia Ed a Lorraine Warrenovci pevne odhodlaní zabrániť ďalšiemu nešťastiu a zlom posadnutú bábiku Annabelle si prinášajú do svojho domu. V uzamknutej izbe ju s požehnaním kňaza bezpečne uložia za posvätené sklo vitríny. Čaká ich však nekonečná noc hrôzy, lebo Annabelle prebudí zákerných duchov v miestnosti, ktorí si vyhliadli novú obeť – desaťročnú Judi, dcéru Warrenovcov, a jej kamarátky.

V treťom pokračovaní mimoriadne úspešnej hororovej série sa okrem Very Farmiga a Patricka Wilsona objaví niekoľko ďalších tvárí známych hororovým fanúšikom. Mckeena Graceová, ktorá stvárňuje dcéru démonológov, sa objavila napríklad v seriáli The Haunting of Hill House. Madison Isemanová si zahrala vo filme Husia koža 2: Strašidelný Halloween a Katie Sarifeová je známa zo seriálu Supernatural.

Film zavedie fanúšikov do mysteriózneho domu Warrenovcov, v ktorého pivnici sa skrýva množstvo artefaktov, posadnutých silami zla. Annabelle sa v aktuálnom filme objaví v najväčšej sile a spolu s ňou sa o slovo prihlási aj množstvo ďalších démonov. Hraciu skrinku či hračkársku opicu s akordeónom určite znalcom netreba predstavovať, svoju úlohu však zohrá aj klavír, písací stroj, kukučkové hodiny či mŕtvola prievozníka s mincami.

Snímku Annabelle 3: Návrat, najdesivejší film tohto leta, prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film už vo štvrtok 27. júna 2019.

Inzercia