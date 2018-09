Demonštranti protestovali v Grécku proti zmene názvu Macedónska, zasahovala polícia

SOLÚN 9. septembra (WebNoviny.sk) – Grécka polícia použila v sobotu slzotvorný plyn proti demonštrantom nahnevaným na dohodu, na základe ktorej sa má zmeniť názov ich severného suseda na Republiku Severné Macedónsko.

Mladíci s plynovými maskami hádzali kamene na políciu v meste Solún, kde premiér Aléxis Tsípras neskôr hovoril o svojich ekonomických plánoch. Mnohí Gréci tvrdia, že len severogrécky región Macedónsko by mal používať takýto názov, a nie bývalá juhoslovanská republika. Macedónci budú o zmene názvu rozhodovať v referende koncom septembra.

Na proteste v uliciach Solúna sa zúčastnili tisíce ľudí, pričom mnohí z nich mávali gréckymi zástavami. Nemecká kancelárka Angela Merkelová počas svojej sobotňajšej návštevy Skopje naopak vyzvala Macedóncov, aby nepremárnili historickú príležitosť a hlasovali za zmenu názvu, ktorý vlády oboch štátov už schválili a vyriešili tak dlhoročný spor s Gréckom. Zažehnanie sváru by navyše malej balkánskej krajine otvorilo dvere do Európskej únie a do NATO.