Demonštranti sa myšlienky na zrušenie olympijských hier nevzdávajú, na poplach bijú aj zdravotníci

Už len necelá hodina zostáva do otvorenia HIer XXXII. olympiády Tokiu, ale demonštranti sa stále nevzdávajú myšlienky zrušenia najväčšieho športového sviatku. Ich zástupcovia sa v piatok zhromaždili pred budovou metropolitnej vlády v Tokiu, kam v tento deň dorazila olympijská pochodeň.

Tá sa neskôr presunie na nový Národný štadión, kde sa o 13.00 h SELČ za prísnych protipandemických a bezpečnostných opatrení začne slávnostné otvorenie tokijských hier. Zástupcovia protiolympijských skupín uviedli, že budú pokračovať v demonštráciách aj počas slávnostného otvorenia OH 2020 a budú sa snažiť presunúť čo najbližšie k štadiónu.

„Dnes je deň otvorenia olympijských hier a my stále dôrazne žiadame, aby boli zrušené. Ide vyložene o protest proti olympiáde. Neskôr usporiadame demonštráciu neďaleko olympijského štadióna. Keďže polícia bude prísne strážiť štadión, protest by sa mal konať mimo neho. Budeme sa však snažiť priblížiť k štadiónu čo najbližšie,“ cituje jedného z demonštrantov ruský web Championat.com.

V krajine vládne zmätok a nedôvera

Protiolympijské nálady naďalej silno zaznievajú nielen z úst nespokojnej verejnosti, ale aj z najväčších japonských médií. V čase, keď sa začínajú tokijské hry, japonská metropola čelí najväčší prírastkom ochorenia COVID-19 za posledných šesť mesiacov a vzhľadom na nízku zaočkovanosť obyvateľstva zdravotníci bijú na poplach. A nielen oni.

„Festival mieru sa teraz začína v nepredstaviteľne katastrofálnom stave. Namiesto pokoja a túžby po zhliadnutí veľkých športových výkonov všade vládnu zmätok, nedôvera a nepokoj. Ruka v ruke s týmto pocitom nešťastia stojí základná otázka týchto hier: udržia organizátori po ich skončení stav nových prípadov koronavírusu aspoň na súčasnej úrovni alebo sa máme obávať prudkého zhoršenia situácie?“ pýta sa najväčší japonský denník Asahi Šimbun.

Súťaženie pred prázdnymi tribúnami

Podľa najviac rešpektovaného japonského periodika olympijské hry boli roky produktom, ktorý sa balil a predával s veľkým úspechom.

„Komodita, ktorá zachránila mnohé olympijské hry pred problémami a črtajúcim sa neúspechom, bola hlboká a prirodzená väzba človeka na predstavu športovej súťaže na najvyššej možnej úrovni. V Salt Lake City to boli úplatky, v Pekingu cenzúra a znečistené ovzdušie, v Soči zasa doping, ale to všetko ustúpilo do úzadia pred túžbou ľudí vidieť naživo najlepšie výkony športovcov z celého sveta. Teraz budú tí športovci súťažiť pred prázdnymi tribúnami a nie sme si istí, či ich výkony prekryjú všetky nahromadené problémy súvisiace s celosvetovou pandémiou. Čoraz naliehavejšie sa objavuje otázka, či olympijský oheň svojou silou môže spáliť strach alebo poskytnúť aspoň mieru katarzie po roku utrpenia a neistoty ľuďom v Japonsku aj na celom svete,“ uzavreli japonské noviny svoj kritický príhovor.